موسي فقيه: بوركينا فاسو ومالي يعانيان من وضع صعب

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، إن كافة القرارات التي يصدرها الاتحاد الإفريقي تُفرض على الجميع، ويجب أن نبقي على اتصال مع الدول التي يجري تعليق عضوياتها بسبب الانقلابات في بلادهم.

فقيه: نحن على اتصال بسلطات المرحلة الانتقالية في مالي

وأوضح «فقيه» خلال كلمته خلال ختام القمة الأفريقية الأوروبية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «بعد ذهابي إلى عاصمة السنغال أخبرت الرئيس هناك بنتائج الزيارة، ونحن على اتصال بسلطات المرحلة الانتقالية في مالي، وفي 5 ديسمبر كنت في داكار عاصمة السنغال، ثم كوناكري، عاصمة غينيا، للنقاش مع السلطات هناك حول الفترة الانتقالية ذات الجدول الزمني من أجل العودة إلى الشرعية».

الوضع في مالي وبوركينا فاسو

وأكد أن تعليق عضوية دولة ما في الاتحاد، لا يؤدى إلى القطيعة من كل الدول الإفريقية تجاهها، حتى وإن لم تكن شرعية، ونواصل العمل مع تلك الدول، أما بالنسبة لبوركينا فاسو ومالي فيعانيان من وضع صعب، ويواجهان أزمات مالية حادة، معقبًا: «رئيس المفوضية والاتحاد الإفريقي يعملان ليل نهار من أجل الدفع بالجدول الزمني لإعادة تلك الدول للشرعية الدستورية».