قال الكاتب الصحفي محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه جرى الاستقرار على موعد ومكان عزاء الكاتب الصحفي جلال دويدار رئيس تحرير «الأخبار» السابق، الذي توفي عن عمر ناهز 86 عاما، وجرى تشييع جنازته عقب صلاة العصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

موعد ومكان عزاء الكاتب الصحفي جلال دويدار

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بخصوص موعد ومكان عزاء الكاتب الصحفي جلال دويدار رئيس تحرير «الأخبار» السابق، فمن المقرر أن يكون يوم الأحد المقبل، عقب صلاة المغرب، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وفاة الكاتب الصحفي جلال دويدار

وبالإضافة إلى موعد ومكان عزاء الكاتب الصحفي جلال دويدار رئيس تحرير «الأخبار» السابق، فقد توفي اليوم، جلال دويدار، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد رحلة طويلة من العمل في مهنة الصحافة بدأت حينما كان لايزال طالبا في الجامعة.

ووُلد الكاتب الصحفي جلال محمد دويدار، في 22 أبريل عام 1936، بقرية سمنود، وحصل على الثانوية العامة عام 1954، قبل أن يلتحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1959، والتحق أثناء دراسته بجريدة «الأخبار»، وشغل الكاتب الصحفي الراحل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، وكان يكتب عمودا يوميا في جريدة «الأخبار» بعنوان «خواطر».

وأعلن خبر وفاة جلال دويدار، الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة «الأخبار» ووكيل نقابة الصحفيين، عبر صفحته على «فيس بوك»، كما نعاه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وجرى تشييع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة عصر اليوم الجمعة، قبل أن يواري جثمانه الثرى في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.