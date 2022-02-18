«عايز تعرف» تتجاوز المليون مشاهدة.. والجمهور لـ مروة ناجي: مظلومة إعلاميا

أعلنت الشركة المنتجة لأغنية «عايز تعرف» التي طرحتها مروة ناجي في عيد الحب، أنها تخطت حاجز المليون مشاهدة على جميع منصات السوشيال ميديا، من بينها 200 ألف على منصة «يوتيوب»، وأشاد الجمهور بالأغنية الجديدة، ومن أبرز التعليقات التي دونها البعض على السوشيال ميديا: «دي مش بتحس كل كلمة دي بتحس بكل حرف.. أبدعتي بجد، مروة ناجي ظلومة إعلاميا».

واختارت المطربة مروة ناجي، أغنية «عايز تعرف» لإهدائها لجمهورها ولزوجها في عيد الحب، وظهرت في كليب الأغنية مرتدية فستان زفافها للمرة الأولى وظهر زوجها معها في الكليب.

«عايز تعرف» لـ مروة ناجي حققت مليون مشاهدة

وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك مروة ناجي جزء من حياتها الشخصية مع جمهورها، كما أنها تعد الأغنية الأكثر تميزا من بين أعمالها، بعد أن تخطت حاجز المليون مشاهدة عبر عدة منصات على السوشيال ميديا، وفقا لبيان الشركة المنتجة.

الجمهور لـ مروة ناجي: صوتك ذهبي

ومن أبرز تعليقات الجمهور على أغنية «عايز تعرف» لـ مروة ناجي، تعبير أحدهم عن إعجابه قائلا: «ما شاء الله أبدعتي مروة صوتك ذهبي أصيل وإحساس رائع»، وكتب آخر: «الروائع لا تصدر إلا من الرائعين»، ومدحها ثالث بقوله: «مروة ناجي النجمة المتألقة والرقيقة والمحترمة بجد بحبك قوي، والأغنية روعة قوي».

أغنية «عايز تعرف» طرحتها مروة ناجي فى عيد الحب وهى من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد محمدي وتوزيع محمد شفيق وإخراج أحمد أسامة، وهي الأغنية التي شهدت إرتداء مروة ناجي لفستان زفافها الحقيقي، وظهر فيها زوجها محمد البطران لأول مرة أيضا.

بداية مروة ناجي في حفلات الأوبرا

بداية مروة ناجي كانت من خلال مشاركتها في حفلات الأوبرا، التي تعد منشأ مطربي الفن الأصيل، كما شاركت في عدة أعمال فنية، من بينها مسلسل «تفاحة آدم» لـ خالد الصاوي، و«أهو ده اللى صار»، ومسرحيتي «وبحلم يا مصر» و«ألمظ وسي عبده».

وشاركت مروة ناجي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط اعجاب من الحاضرين، وإشادة من الجمهور السعودي بصوتها وأدائها المميز.