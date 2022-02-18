«روشتة» للتعامل مع منخفض الأخدود العلوي بعد تحذيرات الأرصاد

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تقلبات في حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، وسقوط أمطار تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، تأثرًا بمنخفض الأخدود العلوي الذي يضرب للبلاد.

وحذر خبراء الهيئة المواطنين بشأن حالة عدم استقرار الطقس، وما يسببه منخفض الأخدود العلوي من طقس شديد البرودة، وأمطار متفاوتة الشدة، وتكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة ونشاط للرياح على كافة الأنحاء.

الدكتور أمجد الحداد أستاذ الحساسية والمناعة، وضع في حديثه مع «الوطن»، روشتة للتعامل مع منخفض الأخدود العلوي.

كيف تقي نفسك من الأخدود العلوي؟

نصح «الحداد» جميع مرضى الحساسية، ومن يعانون بسبب تقلبات الجو أكثر من غيرهم، بالتدفئة الجيدة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وعند الخروج لا بُد من ارتداء الملابس الثقيلة، وعدم نزع الكمامة في أماكن الزحام.

وشدد أستاذ الحساسية والمناعة، على غسل اليدين بصفة مستمرة وتجفيفها جيدًا، كما يجب الحرص على تناول المشروبات الدافئة بكثرة، محذرًا من تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، لأنها تضعف المناعة وتفاقم الأعراض عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، كما يجب الحرص على التهوية الجيدة للأماكن المغلقة.

كما نصح بتجنب التعرض لسخونة الدفايات أو التكييف و«تشغيله على الساخن».

درجات الحرارة غدًا السبت

ويعد غدًا السبت هو ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيانها، عن درجات الحرارة المتوقعة، وهي كما يلي:

القاهرة 16- 10

الإسكندرية 16- 10

وادي النطرون 17- 10

طنطا 16- 10

شبين الكوم 17 - 10

دمنهور 15- 10

بلطيم 15- 11

مطروح 16- 11

السلوم 15- 11

سيوة 17- 09

بورسعيد 15- 12

دمياط 15- 10

الزقازيق 17- 10

المنصورة 16- 10

الإسماعيلية 17- 09

السويس 16- 10

العريش 16- 11

رفح 15- 10

رأس سدر 16- 11

نخل 17-08

نويبع 17-15

طابا 20- 14

كاترين 14- 00

الطور 20-10

شرم الشيخ 21-16

الغردقة 21- 16

مرسى علم 22- 12

الفيوم 16- 09

بني سويف 17-06

المنيا 17-07

أسيوط 18- 07

سوهاج 19 -08

قنا 18- 09

الأقصر 20- 09

أسوان 21- 10

إدفو 21-11

أبوسمبل 21-11

الوادي الجديد 22- 07

شلاتين 24- 12

أبورماد 24- 12

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12.