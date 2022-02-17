احذروا «الأخدود العلوي» يضرب مصر 3 أيام.. انخفاض بالحرارة وأمطار وسيول

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار في الطقس، ستبدأ غدا الجمعة، بالسواحل الشمالية الغربية للبلاد، على أن تتجه تدريجيا إلى الداخل، لتصل إلى السواحل الشرقية ومنطقة مصر الوسطى والدلتا.

الأخدود العلوي سبب عدم استقرار الطقس

تقول الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريح لـ«الوطن»، إن المنخفض الجوي الذي سيشهده طقس غدا الجمعة، سيكون قادما من طبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط، موضحة أنه منخفضا باردا يضرب طبقات الجو العليا، ويقابله منخفضا من سطح الأرض محمل بالرطوبة، ما تطلق عليه الأرصاد بـ«الأخدود العلوي»، الذي يترتب عليه تكوين كتل هوائية باردة على سطح الأرض، ما يكون سببا في حالة عدم الاستقرار والاضطربات في حالة الجو لمدة 3 أيام.

الأمطار تصل إلى حد السيول

تضيف غانم، أن بداية تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة، ستبدأ من أقصى الصحراء الغربية ومنطقة «الواحات البحرية»، وتصل تدريجيا إلى الداخل، حتى مدن القناة ومنطقة الدلتا ومصر الوسطى وجزيرة سيناء، موضحة أنها سحب محملة بالأمطار متفاوتة الشدة، من منطقة لأخرى، وقد تكون خفيفة على القاهرة، لكنها تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

انخفاض في الحرارة يصل إلى 4 درجات

وتشير عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد، إلى أنه سيكون هناك نشاطا للرياح المتقطعة، على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تسود أجواء باردة، على مدار اليوم، كما نشهد انخفاضا في درجات الحرارة ما بين 2-4 درجات، ولتصل الحرارة العظمى إلى 15 درجة بالقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم الخميس

درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الخميس:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 18- 11

وادي النطرون 19- 11

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20 - 10

دمنهور 18- 10

بلطيم 19- 10

مطروح 18- 11

السلوم 17- 11

سيوة 19- 06

بورسعيد 18- 11

دمياط 18- 10

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 20- 10

السويس 20- 10

العريش 18- 11

رفح 18- 10

رأس سدر 20- 10

نخل 17-08

نويبع 22-16

طابا 21- 14

كاترين 16- 04

الطور 20-10

شرم الشيخ 24-16

الغردقة 24- 16

مرسى علم 22- 11

الفيوم 20- 09

بني سويف 20-08

المنيا 20-07

أسيوط 21- 07

سوهاج 21 -08

قنا 22- 08

الأقصر 23- 10

أسوان 25- 11

إدفو 25-11

أبو سمبل 24-11

الوادي الجديد 22- 08

شلاتين 24- 12

أبو رماد 24- 12

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12