الأرصاد توضح تأثير منخفض الأخدود العلوي على حالة الطقس في مصر

يرتبط منخفض الأخدود العلوي بحالة الطقس التي تتعرض لها البلاد، خاصة أنه يؤثر بشكل كبير على الأجواء المناخية التي تسود البلاد بداية من اليوم الجمعة، حتى غد السبت، وعليه أطلق خبراء الأرصاد الجوية، تحذيرات للمواطنين بشأن حالة عدم استقرار في الطقس تشهدها محافظات الجمهورية نتيجة امتداد الأخدود، وما يسببه من طقس شديد البرودة، وأمطار متفاوتة الشدة.

الأخدود العلوي وحالة الطقس

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار، إذ يؤثر الأخدود العلوي على حالة الطقس، فيسود عدم استقرار في الأحوال الجوية على معظم المناطق الشمالية بداية من اليوم الجمعة 18 فبراير، ويؤثر منخفض جوي يصاحبه تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها تساقط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الغربية، ويتقدم تدريجيا للداخل ليؤثر على الصحراء الغربية (الواحات البحرية) ثم يصل إلى مصر الوسطى ومدن القناة وسيناء.

وأوضح خبراء الأرصاد، في بيان للهيئة، أنه بسبب المنخفض الجوي تنشط الرياح على كل الأنحاء لتسود أجواء باردة على مدار اليوم، لافتة إلى وجود غطاء سحابي على السواحل الغربية وغرب البلاد يعمل على تقليل سطوع الشمس هناك.

درجات الحرارة غدا السبت

كشفت الأرصاد الجوية، خلال بيانها، عن درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، يوم غد السبت:

القاهرة 16- 10

الإسكندرية 16- 10

وادي النطرون 17- 10

طنطا 16- 10

شبين الكوم 17 - 10

دمنهور 15- 10

بلطيم 15- 11

مطروح 16- 11

السلوم 15- 11

سيوة 17- 09

بورسعيد 15- 12

دمياط 15- 10

الزقازيق 17- 10

المنصورة 16- 10

الإسماعيلية 17- 09

السويس 16- 10

العريش 16- 11

رفح 15- 10

رأس سدر 16- 11

نخل 17-08

نويبع 17-15

طابا 20- 14

كاترين 14- 00

الطور 20-10

شرم الشيخ 21-16

الغردقة 21- 16

مرسى علم 22- 12

الفيوم 16- 09

بني سويف 17-06

المنيا 17-07

أسيوط 18- 07

سوهاج 19 -08

قنا 18- 09

الأقصر 20- 09

أسوان 21- 10

إدفو 21-11

أبو سمبل 21-11

الوادي الجديد 22- 07

شلاتين 24- 12

أبو رماد 24- 12

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12.