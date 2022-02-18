تحسبًا للحرب.. أرقام الاستغاثة للجالية المصرية في أوكرانيا

الحديث عن الغزو الأوكراني الروسي أصبح حديث الملايين حول العالم، فالجميع يترقب، ومن بين هؤلاء الجالية المصرية التي يغلب عليها الطلاب المصريون الدارسون في أوكرانيا، فضلا عن العائلات التي استقرت في كييف وغيرها للعمل، والتي قد يبحث بعضها عن كيفية التواصل وطلب الاستغاثة في حالة وقوع أمر ما خلال الفترة المقبلة.

السفارة المصرية في كييف تناشد مواطنيها موافاتها ببياناتهم

ووفقا للسفارة المصرية بالعاصمة الأوكرانية كييف، فإنه حرصا منها على التواصل المستمر والفعال مع المواطنين المصريين والطلبة بمختلف المدن الأوكرانية، وفي ضوء التوترات الأمنية في شرق أوكرانيا تهيب السفارة بالمواطنين بموافاتها ببيانات التواصل الخاصة بهم (الاسم - رقم الهاتف - العنوان - البريد الإلكتروني)، وذلك عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الشأن وهو embassy.kyiv@mfa.gov.eg، وذلك حتى يتسنى للسفارة التواصل المباشر في حالة حدوث أي أزمة أمنية.

كما يمكن للجالية التواصل مع السفارة المصرية في أوكرانيا من خلال الاتصال على رقم الهاتف +380 44 272 1327 أو البريد الإلكتروني الرسمي للسفارة eg.emb.kiev@gmail.com.

ومن جهته، أكد علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، أن الأوضاع حتى الآن مستقرة في الشارع الأوكراني وأنه يتم التواصل مع أبناء الجالية في كل المناطق، كما يجري التنسيق مع السفارة المصرية في كييف، وكذلك مع وزارتي الهجرة والخارجية المصريتين، وفي انتظار أي تعليمات للجهات المعنية بشأن الجالية المصرية في أوكرانيا.

وطالب رئيس الجالية المصرية جموع المصريين بأوكرانيا بسرعة الانتهاء من استيفاء بياناتهم لدى الجهات المعنية لسهولة التواصل معهم بشكل مباشر حال حدوث تصعيد أو وقوع أحداث بشأن التهديدات بين الطرفين السابق ذكرهم.

وأشار، إلى أنه يتم التواصل مع الطللاب المتواجدين في المنطقة الحدودية التي تشهد الاضطراب للاطمئنان عليهم ووضعهم في مناطق آمنة.

ومن جهتها تواصلت السفارة مع الجامعات الأوكرانية للتعرف على موقفهم من تطبيق نظام الدراسة عن بعد للاطمئنان على أبناء الجالية من الطلاب.