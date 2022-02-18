روسيا تبدي قلقها من التطورات بشرق أوكرانيا بعد استهداف قائد شرطة دونيتسك

كشف قائد الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا جنوب شرق أوكرانيا، أنه نجا من انفجار عنيف حدث اليوم الجمعة، وسط مدينة دونيتسك، في الوقت الذي أعربت فيه روسيا عن قلقها من التطورات شرق أوكرانيا.

انفجار سيارة أمام مقر حكومة جمهورية دونيتسك

وأعلنت ممثلة جمهورية دونيتسك في مركز مراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان، عن انفجار سيارة في الساعة الـ19:00 تقريبا من مساء اليوم، في محطة سيارات أمام مقر حكومة الجمهورية.

وأشار البيان إلى أن دوي الانفجار سمع في كل أنحاء المدينة، مضيفة أن طواقم الوزارة الطوارئ هرعت لموقع الحادث.

وفي حديث لوكالة إنترفاكس الروسية، قال قائد الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك، دينيس سينينكوف، إن السيارة التي انفجرت تابعة له، مضيفة أنه لم يتعرض لأي أذى جراء الحادث.

الخارجية الروسية تعرب عن قلقها من التطورات شرق أوكرانيا

جاء ذلك في الوقت الذي أعربت فيه وزارة الخارجية الروسية، عن قلقها البالغ من التطورات في شرق أوكرانيا، لاسيما في ضوء ما أعلنته جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتان من طرف واحد، بدء إجلاء السكان بسبب تصاعد القتال مع قوات كييف.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الجمعة، إن موسكو تشعر بقلق بالغ من تطورات الأحداث الأخيرة في منطقة دونباس، مشددة على ضرورة وقف معاناة السكان، حسب قوله.

إجلاء المدنيين في دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا وسط تصاعد القتال

وأعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، في وقت سابق، اليوم الجمعة، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى روسيا لتفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية.