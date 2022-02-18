مزارع كفر الشيخ تتصدر في إنتاج البوري والقراميط والبلطي.. 39 ألف فدان

ثروة مائية كبيرة حظيت بها، محافظة كفرالشيخ، وذلك أصبحت من المحافظات المتصدرة لإنتاج الأسماك، بما تعد تلك الثروة السمكية هي مصدر دخل كبير للعاملين في تربية الأسماك، سواء بالمزارع السمكية، أو أحواض التفريخ على مستوى عدد من مراكز المحافظة، خاصة في المراكز الساحلية، ومراكز المنتصف لها.

مراكز تجميع الأسماك

ويقول الحاج كرم الشامي، أحد أصحاب المزارع السمكية، بالمحافظة، وعضو مجلس إدارة بورصة الأسماك، بمركز الرياض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مركز الرياض، يعد من أولى المراكز المنتجة للأسماك، سواء من أسماك البوري، أو القراميط، والبلطي، حيث يوجد نحو 39 ألف فدان من المزارع السمكية به.

كما أوضح، أن مركز الحامول، وبلطيم، والبرلس، وسيدي سالم، من المراكز المنتجة للأسماك، وكذلك بحيرة البرلس، والتي يتم زراعة أغلب تلك الأراضي من البلطي، والقراميط، وينتج الفدان الواحد ما بين 3 إلى 5 أطنان وأحياناً 6 أطنان، وذلك حسب نوعية الأعلاف المستخدمة للأسماك بالمزرعة.

الأسماك المنتجة

وأضاف، أن الأسماك من البلطي، والبوري، يتم إنتاجها بأعلاف خالية من أي مواد إضافية، حيث تغذي المحافظة، محافظات الجمهورية، بنحو ما يقرب من 43% من إنتاج فصيلة «البياض» للأسماك من البوري، والبلطي على مستوى الجمهورية.

بورصة الأسماك

وأكد أن بورصة أسماك الرياض، بمنطقة «طلمبات 7» هي المركز الرئيسي لتجميع الأسماك، بالإقليم، وتوزيعها على مستوى مراكز، المحافظة الأخرى، والتي لا تنتج الأسماك، وكذلك لتوزيع الآلاف من الأطنان لبيعها في أسواق الأسماك بالجمهورية.

حملات الطب البيطري

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، بالمحافظة، أنه يتم متابعة المعروض من الأسماك بالأسواق، وذلك للتأكد من أنها أسماك جيدة وصالحة للاستخدام الأدمي، وطازجة، حرصا على صحة المواطنين.

وأضاف أن مركز بحوث الأسماك بالمحافظة، التابع لمديرية الطب البيطري، يعمل دائما علي استنباط سلالات من الأسماك ذات إنتاجية عالية للفدان الواحد.