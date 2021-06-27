مصدر بـ«الثروة السمكية»: 100 مليون جنيه مديونيات مستأجري المزارع بدمياط

أكد مصدر مسؤول بهيئة الثروة السمكية في محافظة دمياط، أن حجم المديونية على مستأجري المزارع بلغ نحو 100 مليون جنيه تقريبا، لعدم سدادهم الإيجارات منذ عدة سنوات، وهو ما ترتب عليه تشكيل لجنة لبحث إعادة تقييم المزارع السمكية، مع تقسيم محافظة دمياط، لخمسة مستويات، لكل مستوى قيمة إيجارية مختلفة، وهو ما سيُرضي جميع الأطراف.

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وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ «الوطن» إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية، متمثلة في الحجز الإداري بنحو 75% على من لم يقوموا بسداد مستحقات الدولة.

وأشار المصدر إلى أن قرارات إزالة صدرت في السابق لـ 300 قرار، وتم إخراج المستأجرين من واضعي اليد، بعدد 18 فردًا، لإعادة طرحها للتأجير من جديد، أما المزارع المخالفة وعددها 21 مزرعة بمساحة 220 فدانًا، فتم إزالتها بالكامل في شهر مايو من العام الماضي.

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وفي وقت سابق، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائبه لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، مصطفى الصياد.

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وخلال اللقاء، قدم وزير الزراعة عرضًا حول الثروة السمكية في مصر، مشيرًا إلى أن تلك الثروة تعتمد على عنصرين أساسيين؛ الأول المصايد الطبيعية، وما تمثله من بحيرات موجودة داخل مصر، تصل لـ 9 بحيرات، إلى جانب البحرين المتوسط والأحمر، ونهر النيل وفروعه، والثاني ما يتعلق بالاستزراع السمكي، الذي يضم مساحات من الأراضي تصل إلى 300 ألف فدان تقريبًا، موزعة على مستوى الجمهورية، وتتنوع ولايتها ما بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وملكها، وبين ما هو خارج ولايتها، والذي يصل مساحته إلى نحو 209 آلاف فدان.