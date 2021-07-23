السيسي: شوفت عمليات ردم لبعض المزارع السمكية.. مش عاوز ده يحصل تاني

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه من المهم للغاية أن نرى ونتيقن بأن مصر تحتاج لجهد ومتابعة، «لما نقول بحيرة كينج مريوط تتطور، يبقى لازم نطورها بشكل كامل، وأنا جاي بالطائرة عديت على المزارع السمكية لاقيت فيه عمليات ردم، مش عاوز يحصل الكلام ده تاني».

وأضاف «السيسي»، خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية، «لو سمحتم، لازم يبقى فيه توافق وفهم مشترك لأننا بالأساس بنتحرك عليه، إحنا بنرجع كل شيء لأصله، لازم كل محافظ للإسكندرية على سبيل المثال أو البحيرة أو محافظة أخرى، يراجع التخطيط العمراني بتاعه».

وتابع: «كل محافظ عنده وزارة الإسكان، تديله الخبرة وتديله المشورة اللازمة لإعادة تنظيم الأراضي».