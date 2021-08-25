«صحة الحيوان» ينظم دورة «الأمان الحيوي في المزارع السمكية» بكفرالشيخ

افتتح معهد بحوث الصحة الحيوانية، الدورة التدريبية الثالثة بعنوان «تطبيق معايير الأمان الحيوي في المزارع والمفرخات السمكية» بمدينة كفر الشيخ، بالتعاون مع كلية الطب البيطري في جامعة كفر الشيخ، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

حضر الافتتاح بحسب بيان عن وزارة الزراعة، الدكتور إسماعيل إبراهيم عميد كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، وباستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد، والدكتور عصام كامل مدير مركز التدريب عبر المنصة الإلكترونية لمركز التدريب والتعلم والاستشارات، كما حضر الدورة 32 متدربا من المعهد وكلية الطب البيطري والثروة السمكية وأصحاب المزارع السمكية.

وقال شاهين، إنّ الدورة تأتي ضمن الخطة التدريبية التي يتبناها المعهد بالاشتراك مع كلية الطلب البيطري بجامعة كفر الشيخ، لثقل مهارات الأطباء البيطريين والطلبة وحديثي التخرج والعاملين في مجال المزارع السمكية، لافتا إلى جهود الدولة في الاستزراع السمكي وتطوير فكر المربي وتوعيته لعمل التربية المكثفة للأسماك في المزارع.

وألقى الدكتور علاء الدين عيسى، أستاذ ورئيس قسم طب ورعاية الأحياء المائية بكلية طب بيطري جامعة القاهرة، محاضرة عن الإجراءات التي يجب اتباعها في المزارع السمكية، والتي من شأنها حماية المزارع ومنع وصول العوامل الممرضة إليها، وتطلب ذلك أيضا تطوير في تقنيات الاستزراع السمكي، وتنفيذ معايير الأمان الحيوي والبحث عن بدائل إنتاجية جديدة لزيادة المعروض السمكي ورفع الكفاءة الإنتاجية للمزارع السمكية.

ولفت عصام كامل، إلى أنّ الدورة جرى تنفيذها في محافظة الإسماعيلية الشهر الماضي، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، وجرى وضع خطط وبرامج تدريبية مكثفة في مجال الأمن والأمان الحيوي في المزارع السمكية، لرفع معدلات الإنتاج وحماية الثروة الحيوانية والصحة العامة.