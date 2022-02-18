بسمة وهبة: من بعد دور كورونا مبقتش أنام ولا بشبع

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، إصابتها بمتلازمة ما بعد كورونا.

وقالت بسمة: «عايزة أقولكوا حاجة غريبة حصلتلي بعد كورونا مبقتش أنام كويس يعني ممكن أصلي الفجر وأنام نص ساعة بس، بجانب إني بقيت جعانة جدا ومبشبعش مع إني حاسة إن نفسي مسدودة منها لله الكورونا، الموضوع خرج عن السيطرة».

إصابة بسمة وهبة بمتحور أوميكرون

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة في أول يناير الماضي، إصابتها بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، مطالبة الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء.

وكتبت بسمة وهبة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: «سنتين بهرب وأجري وأستخبى من الفيروس الملعون، ولكن الحذر لا يمنع القدر، أصبت بأوميكرون والحمد لله على كل حال يا رب أعنا».

وبعد 20 يوما من إصابتها أعلنت بسمة وهبة تعافيها بشكل مختلف، حيث أعلنت عن شفائها خلال أدائها مناسك العمرة، حيث نشرت بسمة، عبر صورة إنستجرام صورة لها وهي تؤدي مناسك العمرة وعلقت عليها: «الحمد لله الذي عافاني دون حول لي ولا قوة، وقدر لي زيارة بيتك وشكرك يا الله».

بسمة وهبة وشائعات تدهور حالتها الصحية

وأثناء أصابة بسمة وهبة بمتحور أوميكرون طالتها شائعات تدهور حالتها الصحية لترد عبر إنستجرام قائلة «بترجاكم بلاش شائعات لأن الوقت ده الواحد بيبقى محتاج كلمة تشجعه مش شائعة تزعله وبلاش عناوين بتلميحات سلبية بلاش تحطمونا وتستغلونا من أجل اللايك والشير».

وأضافت بسمة قائلة: «بقولها تاني أرجوكم ادعوا لنا بدل ما تحطمونا بالشائعات السلبية، ويا رب يشفينا جميعا ويقومنا من المحنة دي على خير، أسألكم الدعاء».