بسمة وهبة عن منتقدي «الفلانتين» على مواقع التواصل: «كفاية احتقار للحب»

أهدت الإعلامية بسمة وهبة، باقة من الورد لمتابعي برنامجها «90 دقيقة» الذي يعرض على «المحور» بمناسبة عيد الحب، إذ قالت «أهدي هذا البوكيه لكل من يتابعنا ولبلدنا الغالية مصر اللي شايلانا في نن عينيها ومش مقصرة معانا، هل لسه الناس بتحب بجد؟ ولا خلاص بقينا غرقانين في زمن المادة والمصالح».

وأوضحت: «النهارده كنت مبسوطة بمعايدة الناس على بعض، وأنا جاية النهاردة بنتي قالت لي عاوزة أجيب هدايا لأصحابي لأني عاوزة أعبر عن حبي ليهم، وقلت لها خدي لكل واحدة وردة».

نظرة السوشيال ميديا تجاه «عيد الحب» ملعونة

وأضافت «وهبة»: «نظرة واحدة على السوشيال ميديا - التي وصفتها بـ «الملعونة» - تجعلنا نقول حب إيه اللي إنت جاي تقول عليه، هتلاقي ناس تسخر على الورد والدباديب وفكرة عيد الحب».

وتابعت: أقول للناس دي إنتوا مالكم؟! سيبوا الناس تعبر عن محبتها بالطريقة اللي تعجبهم، وهتلاقي جروبات ستات مليانة سم، وبيسألوا بعض جابوا إيه وبكام؟ دهب ولا ألماظ؟ خليه ياخدك يعشيكي في مطعم.. كأن المادة هي كل شيء، شفت احتقار مخيف على منصات التواصل الاجتماعي للحب».

هناك من يُحب بلده بشروط

وأوضحت، ليس من المفترض أن نصل لهذه الدرجة، وهذا الأمر يفسر نسب الخناقات والطلاق والعنف العائلي وتقييم العلاقات بين البشر على أساس المصلحة، «اوعوا تتخيلوا إننا بنتكلم عن الحب العاطفي فقط؟ أتحدث أيضا عن البلد والمجتمع والأرض.. للأسف فيه ناس بتحب بلدها بشروط، إما تستفاد وتكسب وتلم فلوس أو البلد تبقى وحشة بالنسبة لهم وهو ما حدث من رجال أعمال كثر حققوا أرباحا طائلة بفضل مصر وعندما احتاجتهم لم يدعموها».