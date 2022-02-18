فيفي عبده تستأنف تصوير مسلسل شغل عالي بعد وفاة شقيقتها

استأنفت الفنانة فيفي عبده، اليوم، مشاهدها في مسلسلها الرمضاني الجديد «شغل عالي»، وذلك بعد توقفها خلال الفترة الماضية بسبب وفاة شقيقتها.

ونشرت فيفي صورة لها بصحبة شيرين رضا ومخرج العمل مرقص عادل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: «مساء الفل من مصر أم الدنيا، انتظرونا إن شاء الله في مسلسل شغل عالي رمضان 2022، أنا وحبيبتي النجمة شيرين رضا ومجموعة كبيرة من النجوم والمخرج مرقس عادل».

أبطال مسلسل شغل عالي

مسلسل شغل عالي، بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وفاة شقيقة فيفي عبده

وكانت الصفحة الرسمية للفنانة فيفي عبده بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أعلنت وفاة شقيقتها الحاجة هدى في أول فبراير الجاري، وكتبت الصفحة: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى عبده شقيقة الفنانة فيفي عبده، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

وقدم عدد كبير من نجوم الوسط الفني، العزاء للفنانة فيفي عبده من خلال المنشور، وقالت بشرى: «البقاء لله ولا إله إلا الله ربنا يصبركم يا رب»، وكتبت مي كساب: «ربنا يرحمها ويصبر قلوبكم على فراقها»، وقال إدوارد: «البقية في حياتك حبيبتي».

وقالت صديقتها الإعلامية بوسي شلبي: «حبيبتي يا فيفي شدي حيلك»، أما عبير صبري علقت: «البقاء لله حبيبتي ربنا يرحمها ويغفر لها»، وأضافت نجلاء بدر: «لا إله إلا الله البقاء لله وربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان».