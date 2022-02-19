بسام الشماع: مكتشف معبد أبوسمبل نوبي وأطالب بالبحث عنه

أطلقت وزارة السياحة والآثار عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» فيلمًا ترويجيًا للإعلان عن تنظيم احتفالية كبرى لتعامد الشمس على «قدس الأقداس» في معبد أبوسمبل، جنوب محافظة أسوان، بعنوان «يوم 22 فبراير هو يوم تعامد الشمس على المعبد.. انتظرونا»، وأطلقت الوزارة جولات افتراضية لزيارة المعبد، استعدادًا للحدث الفريد.

وكشف الدكتور بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أسباب اختيار رمسيس الثاني لبناء معبد في هذا المكان، موضحًا أنه كان مكانًا لعبادة وتقديس معبود محلي، معقبًا: «المصري القديم كان عنده معبودات محلية ومعبودات أخرى للدولة كلها»، والمكان الأصلي للمعبد كان مقدسًا للمعبود حورس، وموضعًا لتل السوائل المباركة المسكوبة في ذلك المكان.

وأضاف الباحث في علم المصريات أن أول من كتب عن ظاهرة تعامد الشمسس على قدس الأقداس، كاتبة بريطانية تدعى «إميليا إدواردس»، جاءت في زيارة لمصر وكتب كتابًا تشرح فيه كل ما شاهدته في مصر، وحمل عنوان: «ألف ميل على النيل».

وأشار إلى أن هناك أقاويل عديدة توضح أن هناك رجل رحالة في عام 1813 يدعى «بولخارت» سويسري الجنسية، اكتشف معبد أبوسمبل بعدما كان مخفيًا بسبب تراكم الرمال عليه، وبعد 4 سنوات جاء رجل آخر يدعى «بيلزوني» إيطالي الجنسية، وكان أول من دخل ووضع قدمه داخل المعبد، موضحًا أن الأخير في الأصل كان لاعب سيرك وجسمه كان قويًا للغاية.

من اكتشف المعبد مصري نوبي

وفجر الدكتور بسام الشماع مفاجأة وهي أن من اكتشف معبد أبوسمبل ليس بولخارت أو بيلزوني، بل هو شخص نوبي، أرشد بولخارت عن المعبد، قائلًا: «أنا بطالب بدراسة فحصية للتعرف على الشخص الذي أشار إلى هذا الأثر الفريد للأجنبي»، مؤكدًا أن من اكتشفه هو شخص مصري نوبي، مضيفًا: «يعني هو الأجنبي جاي من بلده عارف مكان أبوسمبل إزاي؟»، ولابد من فحص عائلات وقبائل الجنوب لمعرفة هذا الشخص.

توطيد العلاقات الدبلوماسية بين رمسيس والحيثيين

وأضاف «الشماع» أن واجهة معبد أبوسمبل، عبارة عن تمثال لرمسيس الثاني وزوجته ووالدته وأولاده، وأيضًا يوجد لوحة توثيقية منحوتة توضح زواج رمسيس الثاني بإمرأة أجنبية حيثية من مملكة خيتا، موضحًا أن سبب زواجه منها هو توثيق العلاقات وإقرار السلام عقب معركة قادش مع الحيثيين وكتابة مواثيق للتصالح.

وتابع أن تمثال الملك رمسيس الثاني داخل بهو معبد أبوسمبل، يظهر على شكل نوبي، موضحًا: «اعتقد إن رمسيس ظهر كدا عشان كان بيهاجم مجموعة ويهاجم مجموعة أخرى من النوبيين، وبعد ما بيكسبهم في الحروب بيتمثل بهم».

موعد تعامد الشمس الاستثنائي

كان عبدالمنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، قال إن معبد أبوسمبل الآن على أتم استعداد لاستقبال الزوار لحضور ظاهرة الشمس الفريدة من نوعها، وفقًا لما قاله لموقع «سكاي نيوز عربية»، وأن جميع العاملين بهيئة الآثار في أسوان يعملون منذ شهر لظهور المعبد في أبهى صوره؛ لأنه يأتي في موعد وتاريخ استثنائي، وأن فريق الترميم على دراية بكل شبر في المعبد.