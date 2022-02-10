خطة «الثقافة» للاحتفال بتعامد الشمس على معبد أبو سمبل.. فعاليات فنية

تستعد وزارتا الثقافة والسياحة والآثار لتنظيم عدد من العروض الفنية والفعاليات الثقافية في الأماكن السياحية والتاريخية بالمحافظات المختلقة، بهدف تعظيم دور القوى الناعمة المصرية في دعم وتنشيط الحركة السياحية بهذه الأماكن، ورفع الوعي وتنشيط حركة السياحة الداخلية وإبراز المنتجات المتميزة والمتعددة للمقصد السياحي المصري.

ومن بين هذه الاحتفاليات تنظيم فعالية كبرى بمناسبة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل بأسوان، وذلك بالتعاون بين الوزارتين، في 22 فبراير الجاري، لتكون أول فعالية كبرى خلال 2022.

تفاصيل احتفال «الثقافة» بتعامد الشمس في أسوان

ويُنظم عرض فني مساء يوم 21 من فبراير الجاري بعد الانتهاء من عرض الصوت والضوء، احتفالا بظاهرة تعامد الشمس، الذي يوافق 22 فبراير الجاري، كما تم الاتفاق بين الوزارتين على وضع شاشات كبيرة بالساحة الأمامية للمعبد يوم تعامد الشمس لنقل هذه الظاهرة للجمهور وإعادة إذاعة العرض الفني.

وفي هذه الصدد، تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة أيضًا لتقديم عدد من العروض الفنية، من بينها عروض فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة، وأضاف الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية لـ«الوطن»، أن قصور الثقافة تستعد حاليا للمشاركة في مهرجان أسوان يوم 21 فبراير الجاري، احتفالا بتعامد الشمس على رمسيس الثاني فى معبد أبو سمبل، يوم 22 فبراير الجاري، وذلك بمشاركة 10 دول اجنبية وفرق مصرية، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص على تطوير الفرق وملابسها وعروضها في السنة الأخيرة.

تعظيم دور القوى الناعمة

يشار إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ناقشت صباح اليوم مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار الاستعدادات اللازمة لتنظيم العديد من العروض والفعاليات المتنوعة بالاماكن السياحية والتاريخية في جميع محافظات مصر، بهدف تعظيم دور القوى الناعمة المصرية في دعم وتنشيط الحركة السياحية.