أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 19-2-2022 في مصر

واصلت أسعار العملات الأجنبية الاستقرار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 19 -2-2022، خلال اليومين الماضيين في مصر وفق آخر تحديث خاص بالبنوك.

وترصد «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، تزامنًا مع تسجيل أسعار العملات الأجنبية في جميع البنوك وشركات الصرافة استقرار اليوم، السبت، وسط تباين بين الاستقرار كالدولار والصعود كالإسترليني والهبوط كاليورو خلال الأسبوع الماضي.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

وسجل الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 19-2-2022 سعر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء، وبيع اليورو بسعر17.92 جنيه مقابل 17.71 جنيه للشراء ببنك مصر، كما بيع الجنيه الإسترليني في بنك مصر بسعر 21.20 جنيه مقابل 21.13 جنيه للشراء.

وسجّل الدينار الكويتي سعر 52.04 جنيه للبيع مقابل 49.72 جنيه للشراء في بنك مصر، وبيع الريال السعودي في ذات البنك بسعر 4.19 جنيه مقابل 4.18 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.28 جنيه مقابل 4.26 جنيه للشراء.

افضل البنوك التي تشترى وتبيع الدولار اليوم

جاء بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، قائمة أفضل بنك تبيع له الدولار الأمريكي اليوم السبت بسعر 15.68 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك التي تشتري منه الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

وجاء البنك المركزي، كأفضل البنوك التي تبيع لها اليورو، حيث سجل سعر 17.80 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك التي تشتري منها اليورو اليوم، بسعر 17.92 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الإسترليني

واحتل البنك المركزي صدارة أفضل البنوك التي تبيع لها الجنيه الإسترليني، اليوم بسعر 21.30 جنيه، مقابل بنك كريدي أجريكول، الذي تشتري منه الجنيه الإسترليني بسعر 21.23 جنيه.

وجاء بنك مصر من أفضل البنوك التي تبيع لها الريال السعودي خاص بالمواطن ، بسعر 4.1825 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك التي تشتري منها الريال السعودي بسعر 4.1804 جنيه.

أفضل البنوك التي تبيع وتشتري الدرهم الإماراتي اليوم

وصُنّف بنك مصر كأفضل البنوك التي تبيع لها الدرهم الإماراتي، بسعر 4.265 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك التي تشتري منها الدرهم الإماراتي، اليوم، بسعر 4.269 جنيه.