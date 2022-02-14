سجّلت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، اليوم، الإثنين 14 -2-2022، تباينا في بداية التعاملات اليومية، وترصد «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجّل الدولار في بنك مصر استقرارا سعريا ليباع بسعر 15.74 جنيه، مقابل 15.64جنيه للشراء، وبيع اليورو بسعر17.990 مقابل 1 17.72جنيه للشراء، وبيع الجنيه الإسترليني بسعر 21.42 مقابل 21.13 جنيه للشراء.

كما سجّل سعر بيع الدولار فى البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 15,76 للبيع مقابل 15.66جنيه للشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري بسعر 18.07 جنيه، مقابل 17.81 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

وبيع الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، بسعر 21.36، مقابل 21.16 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، وسجل الريال السعودي سعر 4.19 جنيه للبيع، مقابل 4.18 جنيه للشراء، وبيع الدرهم الإماراتي، في بنك cib بـ 4.27 جنيه، مقابل 4.17 جنيه للشراء، وسجل الدينار الكويتي، في البنك العربي الأفريقي، 52.07 جنيه للبيع، مقابل 49.75 جنيه للشراء.

أفضل البنوك في بيع وشراء العملات العربية والأجنبية اليوم

وعن أفضل البنوك لشراء وبيع الدولار، سجل بنك مصرف أبوظبي أفضل بنك تبيع له الدولار الأمريكي اليوم، بسعر 15.68 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك التي تشتري منه الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء اليورو اليوم

فيما جاء المصرف العربي الدولي، كأفضل البنوك التي تبيع لها اليورو، حيث سجل سعر 17.80 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر 17.89 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الإسترليني

وتصدر البنك المركزي قائمة أفضل البنوك التي تبيع له الجنيه الإسترليني، بسعر 21.21 جنيه، مقابل بنك كريدي أجريكول، الذي تشتري منه الجنيه الإسترليني بسعر 21.16 جنيه.

كما تصدر بنك مصر قائمة أفضل البنوك التي تبيع لها الريال السعودي، بسعر2 4.18 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك التي تشتري منها الريال السعودي بسعر 4.180 جنيه.

أفضل البنوك التي تبيع وتشتري الدرهم الإماراتي اليوم

واحتل بنك مصر قائمة أفضل البنوك التي تبيع لها الدرهم الإماراتي، بسعر 4.265 جنيه، والبنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك التي تشتري منها الدرهم الإماراتي، اليوم الإثنين ، بسعر 4.269 جنيه.