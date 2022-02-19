حالة الطقس اليوم السبت.. أمطار تصل حد السيول وتساقط للثلوج

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية شهدتها جميع المناطق خلال الساعات القليلة الماضية، إذ تعرضت عدد من المناطق لسقوط الأمطار الغزيرة، والتي صاحبها انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ونشاط الرياح الذي ساعد على زيادة الإحساس بالبرودة، ما جعل المواطنين يتسائلون عن عن حالة الطقس اليوم، لمطالعة تطورات حالة الطقس.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، ومن المتوقع أن يكون الطقس بارد على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، بينما يكون الطقس معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافء على جنوب الصعيد نهارًا.

حالة الطقس اليوم

كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنَّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40-50%، وتكون رعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وسقوط الأمطار المتوسطة بنسبة 60% على السواحل الشمالية الشرقية، وتصل إلى حد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم السبت

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانات لها أنَّه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة، درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم السبت:

القاهرة 16- 10

الإسكندرية 16- 10

وادي النطرون 17- 10

طنطا 16- 10

شبين الكوم 17 - 10

دمنهور 15- 10

بلطيم 15- 11

مطروح 16- 11

السلوم 15- 11

سيوة 17- 09

بورسعيد 15- 12

دمياط 15- 10

الزقازيق 17- 10

المنصورة 16- 10

الإسماعيلية 17- 09

السويس 16- 10

العريش 16- 11

رفح 15- 10

رأس سدر 16- 11

نخل 17-08

نويبع 17-15

طابا 20- 14

كاترين 14- 00

الطور 20-10

شرم الشيخ 21-16

الغردقة 21- 16

مرسى علم 22- 12

الفيوم 16- 09

بني سويف 17-06

المنيا 17-07

أسيوط 18- 07

سوهاج 19 -08

قنا 18- 09

الأقصر 20- 09

أسوان 21- 10

إدفو 21-11

أبو سمبل 21-11

الوادي الجديد 22- 07

شلاتين 24- 12

أبو رماد 24- 12

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12