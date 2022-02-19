تحذير عاجل من حالة الطقس.. اليوم ذورة حالة عدم الاستقرار وسقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي بدأت أمس، مشيرة إلى أنّ أكثر المحافظات التي ستتأثر بها هي شمال الصعيد، إذ شهدت هذه المحافظات سقوط أمطارٍ بين المتوسطة والغزيرة، ورعدية، امتدت إلى محافظة البحر الأحمر وخليج السويس، وسيناء وجنوب الصعيد.

امتداد منخفض جوي

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلاميان همام مجاهد، ومنة فاروق، اليوم السبت، أنّ من المتوقع سقوط أمطارٍ، اليوم، على مناطق عدة من شمال البلاد والقاهرة الكبرى.

وأوضحت أنّ اليوم هو ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنّ أغلب قطاعات الجمهورية ستتأثر بامتداد المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا.

أمطار على القاهرة الكبرى

وأشارت إلى أنّ فرص سقوط الأمطار، اليوم، ستزيد عن أمس؛ لتكون الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومدن القناة، تصل إلى حد السيول على بعض المناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، وستكون رعدية على أغلب مناطق الجمهورية.

وأكدت أنّ فرص الأمطار، اليوم، ستزيد على القاهرة الكبرى، وستكون أمطار من من خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانًا على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، موضحة أنّ طقس اليوم سيشهد نشاطا للرياح، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على المدن الصحراوية والأماكن المكشوفة.

سيول في شمال الصعيد

وأشارت إلى أنّ درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل، اليوم، 16 درجة مئوية، بانخفاض من 3 إلى 4 درجات عن القيم التي كانت تُسجل في الأيام الماضية.

وأكدت أن محافظات شمال وجنوب الصعيد شهدت، أمس، سقوط أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة ورعدية، ويشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة على محافظات شمال الصعيد، تصل إلى حد السيول.