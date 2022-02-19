الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار: منخفض جوي وراء موجة الطقس البارد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية وسواحل شمال الدلتا ومناطق من السواحل الشرقية (دمياط - بورسعيد) ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة للداخل مع تقدم الوقت لتشمل مناطق متفرقة من الدلتا والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تزداد حدتها على بعض المناطق، وذلك في ظل استمرار متابعة حركة المنخفض الجوى وما يصاحبه من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد.

طقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ الطقس اليوم السبت سيكون باردًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدلًا على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ومن المتوقع تساقط الثلوج على سانت كاترين.

وأشارت هيئة الأرصاد، أنَّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40-50%، وتكون رعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وسقوط الأمطار المتوسطة بنسبة 60% على السواحل الشمالية الشرقية، وتصل إلى حد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم السبت

كما كشفت الأرصاد الجوية، خلال بيانها، درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم:

القاهرة 16- 10

الإسكندرية 16- 10

وادي النطرون 17- 10

طنطا 16- 10

شبين الكوم 17 - 10

دمنهور 15- 10

بلطيم 15- 11

مطروح 16- 11

السلوم 15- 11

سيوة 17- 09

بورسعيد 15- 12

دمياط 15- 10

الزقازيق 17- 10

المنصورة 16- 10

الإسماعيلية 17- 09

السويس 16- 10

العريش 16- 11

رفح 15- 10

رأس سدر 16- 11

نخل 17-08

نويبع 17-15

طابا 20- 14

كاترين 14- 00

الطور 20-10

شرم الشيخ 21-16

الغردقة 21- 16

مرسى علم 22- 12

الفيوم 16- 09

بني سويف 17-06

المنيا 17-07

أسيوط 18- 07

سوهاج 19 -08

قنا 18- 09

الأقصر 20- 09

أسوان 21- 10

إدفو 21-11

أبو سمبل 21-11

الوادي الجديد 22- 07

شلاتين 24- 12

أبو رماد 24- 12

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12