لكل خريجي الجامعات.. معهد ITI يفتح باب التسجيل لدورات تدريبية جديدة

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل لدورات تدريبية في تخصصات تكنولوجية متميزة لخريجي الجامعات المصرية وما يعادلها في الفترة من 2012 وحتى عام 2021 بمقر المعهد بالقرية الذكية.

وحدد معهد تكنولوجيا المعلومات التخصصات المتاح بها التدريب كالآتي:

AWS re/StartIndustrial Automation3D Character ArtistBIM Automation DevelopmentFurniture Design and VisualizationArchitecture visualizationDatabase Administration

الدورة التدريبية ضمن مهام المعهد لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل

قالت الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات إن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن مهام المعهد لتدريب وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضافت صالح أن نظام الحضور بهذه الدورات التدريبية هو نظام مختلط Blended Learning، ويستمر التسجيل لحضور الدورات التدريبية المتخصصة حتى يوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2022، وعلى الراغبين في الاشتراك بالدورة التدريبية التسجيل من خلال الموقع الرسمي لمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI.

منحة تدريبية لطلاب وخريجي الجامعات تشمل نحو 3 آلاف متدرب

وأعلن المعهد قبل أيام عن تعاونه مع منصة Pluralsight العالمية لتقديم منحة تدريبية لطلاب وخريجي الجامعات تشمل نحو 3 آلاف متدرب من كليات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي وذلك ضمن مبادرة «وثبات»، حيث تعتبر مبادرة «وثبات» من البرامج التدريبية المتخصصة المميزة التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات ITI لتدريب وتأهيل طلاب الكليات المتخصصة على المسارات التدريبية المطلوبة بقوة في سوق العمل مثل تحليل البيانات وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية و تخصص برمجيات وضمان جودة، وغيرها من المسارات التدريبية المتخصصة.

وتعد مبادرة «وثبات» منحة تدريبية متخصصة تستمر لمدة 6 أشهر ويتم تنظيمها بالتوازي مع منح المعهد التدريبية الأخرى، وينظم معهد تكنولوجيا المعلومات منحتين تدريبتين سنويا بشكل مستمر، الأول يتم تجديدها كل 3 أشهر، والأخرى يتم تجديدها كل 9 أشهر.

البرنامج أونلاين ولمدة 6 أشهر

يعقد البرنامج أونلاين ولمدة 6 أشهر ويتضمن التخصصات التالية: مطور تطبيقات أندرويد - Cloud Architect- محلل بيانات - مهندس DevOps - مسؤول نظام تكنولوجيا المعلومات - مطور Java Spring - مطور Mean stack - متخصص في ضمان الجودة والبرمجيات - مطور UI / UX (الواجهة الأمامية)