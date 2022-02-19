القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا في دوري أبطال أفريقيا اليوم

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة الزمالك وساجرادا اليوم في دوري أبطال أفريقيا، بعد حصول الزمالك على نقطة واحده في مجموعته، ليصبح بذلك ترتيبه الثالث في المجموعة، بينما يأتي ساجرادا في المركز الرابع، ويتساxل الكثير من الراغبين في مشاهدة المباراة عن موعد مباراة الزمالك وساجرادا في دوري أبطال أفريقيا، والقنوات الناقلة لها.

وحرصا من بوابة «الوطن» على توفير ما يحتاج إليه المواطنين ويبحثون عنه بشكل دائم، نوضح من خلال هذا التقرير موعد مباراة الزمالك وساجرادا في دوري أبطال أفريقيا، والقنوات الناقلة لها، والتي جاءت كالتالي:

موعد مباراة الزمالك وساجرادا في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الزمالك ونظيره ساجرادا في دوري أبطال افريقيا 2022 اليوم السبت الموافق 19 فبراير، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساء بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات، وبتوقيت جرينتش تنطلق المباراة في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا في دوري ابطال أفريقيا

أعلنت مجموعة قنوات Bein sports عن بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري، لتكون بذلك هي القناة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبث مبارة الزمالك وساجرادا اليوم في دوري أبطال أفريقيا، ليتم إذاعة المباراة على قناة «beIN Sports HD 3».

وأعلنت قناة beIN Sports HD 3 عن معلق مباراة الزمالك وساجرادا في دوري أبطال أفريقيا، على أن يكون عصام الشوالي هو معلق المباراة.

جدير بالذكر، أنَّ الزمالك تعادل مع بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين لكل فريق، بينما خسر فريق ساجرادا أمام الوداد المغربي بتسجيل الفريق المنافس 3 أهداف.