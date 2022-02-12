تردد قناة أون تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في أفريقيا

يبحث الكثيرون من الراغبين في مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في بطولة دوري أبطال أفريقيا، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر أن يتم تنظيمها اليوم السبت الموافق 12 فبراير، في تمام الساعة 6 مساء، عن القنوات الناقلة للمباراة، وخصوصا تردد قناة أون تايم سبورت، والتي أعلنت أنها ستنقل المباراة اليوم.

وتحرص بوابة «الوطن» دائما على البحث عن جميع الأشياء التي يهتم بها المواطنون والمتابعون، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، والذي جاء كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات لمشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11861.

- معامل الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أون سبورت عرب سات لمشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 11861.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

وعن مباراة الزمالك بترو أتليتكو في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، فمن المتوقع أن يكون يكون هناك الكثير من الغيابات في مباراة اليوم، وتتمثل تلك الغيابات في طارق حامد لاعب خط الوسط، وحازم إمام الظهير الأيمن، ويرجع سبب الغياب عن مباراة اليوم إلى إصابة كلا منهما.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو

- حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

- خط الدفاع: أحمد فتوح، ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وحمزة المثلوثي.

- خط الوسط: الثنائي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

- خط وسط هجوم: أشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومحمد أوناجم.

- رأس الحربة: سيف الدين الجزيري.

- البدلاء: شيكابالا وعمر السعيد.