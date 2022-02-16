طريقة مشاهدة مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يبحث جمهور الزمالك عن موعد مباراة الفارس الأبيض مع ساجرادا إسبيراناسا الأنجولي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، آملين في تحقيق الفوز بعد التعادل في الجولة الأولى، أمام بترو أتليتكو الأنجولي، ليصاب جمهور النادي بالإحباط بعد تحقيق نتيجة سلبية في دوري الأبطال بالتعادل، ثم الخسارة في الدوري المصري أمام سموحة أمس بهدفين نظيفين.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي موعد مباراة الزمالك القادمة أمام ساجرادا إسبيراناسا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والقنوات الناقلة التي يمكن مشاهدة المباراة من خلالها.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا إسبيراناسا

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، على ستاد «11 نوفمبر» في أنجولا، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كيف تشاهد مباراة الزمالك وساجرادا إسبيراناسا

وتعرض مجموعة قنوات بي إن سبورتس مباريات دوري أبطال إفريقيا، ويأتي تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا، كالتالي:

تردد قناة beIN Sports الثالثة

التردد: 11013

الجودة: HD

الترميز: 27500 – 2/3

كما يمكنك متابعة المباراة المنتظرة بين الزمالك وفريق ساجرادا إسبيراناسا، لتعويض التعادل السابق في الجولة الأولى، عن طريق البث المباشر عبر الإنترنت.

ويشارك أبناء ميت عقبة في المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مع فرق الوداد المغربي، وبترو أتلتيكو الأنجولي، وساجرادا إسبيراناسا الأنجولي، ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره، والحفاظ على آماله في التأهل للدور القادم، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق، لكي يواصل مشواره في دوري الأبطال هذا العام بنتائج جيدة تؤهله للوصول إلى الأدوار المتقدمة، حتى يصل للنهائيات ويحصد بطولة دوري أبطال إفريقيا الغائبة عن خزائن النادي منذ عدة أعوام، واقتناصها من النادي الأهلي، الذي حصدها خلال الموسمين الماضيين على التوالي.