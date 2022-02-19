تجديد حبس شخصين قتلا سائقا لسرقته بالإكراه بالقليوبية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة قليوب تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل سائق بعد استدراجة من شبرا الخيمة إلى قليوب لسرقة سيارته، والتخلص من جثتة فى أحد المجارى المائية في قليوب.

المتهمان ألقيا شطة على المجني عليه

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وذكرا أنهما استدرجا المجنى عليه من شبرا الخيمة دائرة قسم ثان، بحجة توصيلهم إلى إحدى المناطق في قليوب، وأثناء سيرهم بالطريق ركب أحدهم بجواره، وقام بمغافلته وإلقاء كمية من مسحوق «الشطة» على وجهه، ثم تعديا عليه بالضرب بآله حادة حتى لفظ أنفاسه.

التخلص من الجثة في ترعة

وأكمل المتهمان، أن أحدهما قاد السيارة، وقاما بإلقاء جثة المجني عليه بمجرى مائي «ترعة» بدائرة المركز لإخفاء جريمتهما، ثم قاما بإخفاء السيارة بمكان العثور عليها لحين تقطعيها والتصرف فيها بالبيع وتقسيم العائد بينهما.

أقوال والدة المجني عليه

وقالت والدة المجنى عليه، إن ابنها حضر إليها فى مكان بيع الخضار التي تجلس فيه قبل اختفائه بـ5 أيام، وتناول معها طعام الإفطار، ثم انصرف، وفوجئت فى نفس اليوم انه لم يعد للمنزل حيث أنه يقيم معها بعد أن انفصل عن زوجته، ويتولى الإنفاق عليها وعلى والده المريض

وأضافت أنه بعد أن توجه ابنها للعمل وتأخر عن الوقت المحدد له للعودة فيه بدأ والده وأهله وأصدقاؤه للبحث عنه على مدار 5 أيام، إلى أن تواصل رجال الأمن معها وأخبروها بالعثور على جثة نجلها ملقى على جانب أحد المصارف بدائرة مركز شرطة قليوب، وكذلك تم العثور علي السيارة بمقابر منطقة بلقس دائرة مركز شرطة قليوب.