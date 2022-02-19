«الأعلى للإعلام»: إجراء قانوني ضد إبراهيم عيسى حال مخالفته للأكواد

أكّد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنَّ لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه إبراهيم عيسى، تمهيداً للعرض على المجلس على الفور لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.

الابتعاد عن القضايا المثيرة للفتن

وطلب المجلس الأعلى للإعلام، في بيان صادر قبل قليل، الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع حيث ينص كود المحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.