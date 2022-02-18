إبراهيم عيسى: قصة المعراج وهمية وفقا لكتب السيرة والتاريخ والحديث.. فيديو

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن المسلم في عام 2022 لا يحتاج لأي رجل دين أو شيخ في حياته، «هيعلّمك إيه الشيخ؟، الصلاة والصوم؟ يعني انت مش عارف الصلاة أو الصوم؟، صلي وصوم، هيعلمك إيه الشيخ؟ الزكاة؟ طب انت مش بتزكي، هيعلمك تحج إزاي؟، هناك فيه مطوف يعلمك تحج ازاي، هيعلمك إيه الشيخ؟، السلفيين عايزينكم كده متتبعين عورات ومبتذين وقيّمين على الناس ومفتشي قلوب وجلادين غلاظ النفوس».

عيسى: «من قال عدلت فأمنت فنمت يا عمر هو المتهم الأول بقتل عمر»

وأضاف «عيسى»، خلال تقديمه لبرنامجه «حديث القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»، أن القصص التي يقوم المشايخ بسردها على مستمعيهم تصل نسبة الكذب فيها لـ99%، «لأنه بيقول لك نُص الحقيقة، لما يقول لك عن عمر بن الخطاب، عدلت فأمنت فنمت يا عمر، وفرحان أوي بعدالة سيدنا عمر، حكالك إن عمر اتقتل بعدها؟، يبقي عدل فأمن فنام إزاي؟، عرفت إن الراجل اللي قال الكلمتين دول لـ عمر هو المتهم الأول بقتل عمر، إذن القصص كلها أنصاص مش حقيقية».

عيسى: هو مصدَّرلك الكتب والقصص اللي بتقول حصلت

وأوضح أن «واقعة الإسراء والمعراج لا يوجد فيها معراج»، وتابع: «طب إيه رأيك إن مفيش معراج، هتصدق إن مفيش؟، وكل قصة إنه طلع السما وشاف الناس اللي في السما وشاف الناس في النار كل دي قصة وهمية كاملة، دي كتب السيرة والتاريخ والحديث هي اللي بتقول، لكن هو مصدّرلك الكتب والقصص اللي بتقول حصلت».

وأكد أن ما يحدث من المشايخ هو ذكرهم للقصص المسرودة من قبل عن المعراج كقصة حقيقية، لكن هؤلاء المشايخ لا يقومون بسرد الروايات التي تنفي حقيقة المعراج، «أنا مش عايز أرجع الستينات ولا أعرف الستينات، أنا عايز أرجع هوية مصر الحقيقية وأشيل من على العقل المصري الغبار والركام اللي اتحط على العقل المصري، لصالح مصر، مصر المتسامحة والمتسالمة مع نفسها، ومتحضرة، وعندها تعايش وقبول للآخر».