مصطفى درويش يعتذر عن «الملحد» بعد تصريحات إبراهيم عيسى: أنا مش أداة حرب ضد ديني

استشهد الممثل مصطفى درويش، في منشور كتبه على «فيسبوك»، بخبر لـ«الوطن»، عن تصريحات الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى يزعم فيها أن قصة «المعراج» وهمية وفقا لكتب السيرة والتاريخ.

درويش: دي حرب ممنهجة

وكتب مصطفى درويش على فيسبوك: «قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لـ إبراهيم عيسى، والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه 4 أيام بسبب إن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى لأن واضح إن الحرب دي ممنهجة، وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون إيه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل مش هاكمل في القرف ده».

وفيلم الملحد الذي اعتذر عنه مصطفى درويش من بطولة كل من أحمد حاتم، نجلاء بدر، حسين فهمي، محمود حميدة، تارا عماد وشيرين رضا ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وتدور قصته حول اكتشاف الإنسان لنفسه.

وإبراهيم عيسى يشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل فاتن أمل حربي مع نيللي كريم وشريف سلامة والذي يناقش عددا من القضايا الخاصة بالمرأة منها الطلاق.