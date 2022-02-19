نجل محمد شرف يكشف وصية أبيه في ذكرى ميلاده: حِب الناس تحبك.. سيرتك ثروتك

«السيرة الطيبة تعلو بصاحبها أينما كان وحتى رحيله»، بهذه الكلمات أوصى الفنان محمد شرف قبل رحيله من 4 سنوات نجله «هشام»، طالبًا منه أن يرتقي بنفسه ويُعامل الآخرين كما يحب أن يعامل، خصوصًا أن الابن التحق بنفس مجال والده، الذي عاش مخلصًا لفنه وبعد وفاته أخلص له جمهوره.

محمد شرف كان يعاني من ضعف عضلة القلب

أوصى محمد شرف، الذي يمر اليوم ذكرى ميلاده، نجله الفنان الشاب بضرورة الاهتمام بعمله واحترام المجال الذي يعمل به، وأن يكون حريصًا على أن تكون سيرته مثل أبيه بين الناس لا يشوبها شائبة، وأن يهتم بوالدته وشقيقته كما كان يفعل هو، وحسب تصريحات نجله لـ«الوطن» فهو يفتقد أبيه بشدة ويشعر بمرارة الفراق طيلة الوقت.

لجأ للكوميديا لتخفيف هموم الناس

رغم قدرة محمد شرف على الأداء التمثيلي بكل ألوانه، إلا أنه كان عاشقًا للكوميديا، كأن هدفه في الحياة نزع الابتسامة من شفاه الناس والتخفيف عنهم، وحسب تصريحاته «عايز أبعد عن الاكتئاب وأخفف عن الناس الهموم».

كان وراء هذا الكوميديان الكبير، قلبًا تعاني عضلاته من الضعف، وأجرى إحدى العمليات الجراحية، وظل يعيش مثقلًا بآلامه، وقبل رحيله كان يرقد في المستشفى يشكو من التعب المفاجئ حتى تدهورت صحته ويرحل عن حياتنا وهو في الخمسينيات من عمره.

شارك محمد شرف، ابن محافظة الإسكندرية في نحو 130 عملًا فنيًا، منها 5 أفلام مع أحمد حلمي «زكي شان، وظرف طارق، وجعلتني مجرما، وآسف على الإزعاج، وإكس لارج»، كما شارك ياسمين عبدالعزيز في فيلم «الدادة دودي»، ومع أحمد عز في فيلم «الرهينة» وتجسيده شخصية عماد، ومع أحمد أدم فيلم «صباحو كدب»، بخلاف أفلام مثل «عليّ الطرب بالتلاتة، وقصة الحي الشعبي، وشبه منحرف، وعصابة الدكتور عمر، وحرامية في تايلاند، وعسكر في المعسكر».