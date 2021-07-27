في ذكرى وفاة محمد شرف.. نجله يرثيه بكلمات مؤثرة: «وحشتني أوي»

تذكر الفنان الشاب هشام، نجل الفنان الراحل محمد شرف، والده في ذكرى رحيله الثالثة، بكلمات مؤثرة .

وقال هشام لـ «الوطن»، في رسالة مؤثرة إلى والده الرحل، «ربنا يرحمك ويجعلك من أهل الجنة، ويصبرنا على فراقك، وحشتني يابابا، والله ومفتقدك في حياتي بصورة كبيرة».

في ذكرى وفاة محمد شرف

في مثل هذا اليوم 27 يوليو من عام 2018، رحل الفنان الإسكندراني محمد شرف، عن عالمنا وهو في الخمسينيات من عمره، تاركًا رصيدًا من الأعمال الفنية والكوميدية التي ستظل محفورة في الأذهان بمختلف الأجيال، من مشاهده وعباراته الكوميدية و«إفيهاته» الشهيرة.

في ذكرى وفاة محمد شرف: أشهر أدواره

اشتهر الفنان الراحل محمد شرف بعدد من الأدوار الفنية الثانية ورغم قلتها إلا أنها تركت أثرًا واضحًا في السينما والدراما المصرية، حاول التنوع بين الأدوار وتقديم الأشكال والأنواع كافة، حيث شارك في عدد كبير من الأدوار بالسينما والتلفزيون والمسرح، ومن أبرز مسلسلاته: «أرابيسك، للعدالة وجوه كثيرة، مبروك جالك قلق، العيادة».

إلا أن الجانب السينمائي كان له شكل خاص عن الفنان السكندري، خصوصًا أنه تخصص في الظهور بالأدوار الكوميدية ومن أفلامه: «البحر بيضحك ليه، عفاريت الأسفلت، فيلم ثقافي، ظرف طارق، أسف على الإزعاج، إكس لارج، وآخرها أخلاق العبيد».

وأكد محمد شرف في أحد حوارته الصحفية السابقة أن السبب وراء اتجاهه للفن وتحديداً الأدوار الكوميدية، أنه بحاجة إلى رسم الابتسامة والابتعاد عن الاكتئاب.

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة محمد شرف

سيطر المرض على صحته بأيامه الأخيرة رغمًا عنه، وأصيب بانسداد في شرايين المخ عام 2008، وأجرى عمليتين جراحيتين، قبل وفاته.