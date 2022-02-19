«التخطيط» و«إسلسكا مصر» تستقبلان 164 موظفا بماجستير إدارة الأعمال الحكومية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجامعة اسلسكا مصر عن استقبال دفعة جديدة من برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية، لعدد ١٦٤ موظف يمثلون كل الوزارات وبعض الجهات التابعة والمحافظات.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية يأتي استنادًا على توجه الوزارة بتغطية البرامج التدريبية للوزارات والمحافظات المصرية كافة، وذلك في إطار توسيع وتعميم الاستفادة وتوفير الكوادر التي تلبي متطلبات تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة التي تعمل الحكومة على تنفيذها في مختلف القطاعات والأقاليم المصرية، بما يساهم في توجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت السعيد أن العنصر البشري هو العنصر الرئيسي والفعال في كل خطط التنمية وهو أثمن موارد الدولة، فالاستثمار في رأس المال البشري يأتي على رأس أولويات الدولة بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة.

وقال الدكتور علي المليجي، رئيس مجلس أمناء اسلسكا مصر أن هذا البرنامج يتكامل مع عمليات التطوير الشاملة التي تدور في كل مناحي التنمية حاليًا، ويأتي تميزه لاهتمامه بالعنصر البشري القيادي للجهاز الإداري في مصر، فهو لا يهدف فقط إلى تنمية المهارات المعرفية والتقنية لشباب الجهاز الإداري بما يسمح لهم بتبوء مراكز قيادية، بل يعمل كذلك على العمل لتغيير نمط تفكيرهم من مفهوم "الإدارة العامة" لـ "إدارة الأعمال الحكومية"، بحيث يساعد ذلك على تسهيل الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من جهة، ويسمح للدولة بتحقيق أفضل استثمار لمواردها من جهة أخرى.

من جانبه أوضح الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط وممثل الوزارة في المشروع؛ أن برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية يعتمد على أسلوب الانتقائية الهادفة، حيث تبلغ الدفعة الواحدة 150 من الموظفين يتم انتقاؤهم من مرشحين يصلون إلى نحو ألف مرشح.

ويخضع المشتركين في البرنامج إلى برنامج تدريبي وتعليمي لمدة أربعة شهور ثم يتم اختيار التسعون الأوائل منهم لاستكمال الأربعة أشهر التالية مع زيادة الجرعة التعليمية والتدريبية واللغوية، وفي نهاية هذه المدة وبناء على اختبارات تحريرية وتطبيقية يتم اختيار الثلاثون الأوائل لاستكمال دراسة برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية، كما يتاح لباقي الطلاب استكمال الدراسة على نفقتهم الخاصة بتمويل جزئي من الجامعة.

وقد حرص الطرفان على تصميم برنامج إدارة الأعمال الحكومية وفق معايير عالمية، وأن يشمل البرنامج محاور مختلفة أكاديمية وتدريبية وعملية متخصصة بالإضافة إلى محور رئيسي لتنمية مهارة اللغة الإنجليزية.

يشار إلى أن التعاون بين الحكومة المصرية وجامعة أسلسكا بدأ عام 2015، وتم تتويجه بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية في 2018 بالموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة «اسلسكا مصر» الموقع بين وزارة التعليم العالي والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية (اسلسكا ــ فرنسا).