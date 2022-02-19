شكري يؤكد ضرورة التعاون بين الدول للتعامل مع تحديات تغير المناخ

أكّد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة التعاون بين مختلف الدول والحكومات للتعامل مع تحديات تغير المناخ، مشددًا على أهمية الحفاظ على مستدام للأجيال القادمة، وذلك خلال مشاركته في جلسة حول تعزيز دبلوماسية المناخ الدولية أمام مؤتمر ميونخ للأمن.

شكري يشدد على أهمية التعاون لمواجهة التحديات

وأضاف شكري، خلال كلمته بالجلسة، التي أذاعتها فضائية extra news، اليوم السبت، أن قوة الدفع التي جرى خلقها في قمة المناخ في جلاسكو بلا شك يجب الحفاظ عليها، «نحن أدركنا أن هذا التعاون بين الحكومات المختلفة، والذي يتأثر بالكثير من الصعوبات والتعقيدات الموجودة في النظام الدولي، الذي يواجه ضغوط الآن، وهذا ينعكس على كيفية تعامل الوفود مع الموضوعات الدولية وتجنب نقاط الخلاف والتنافس».

شكري: يجب أن يكون هناك تعاون دولي بين الجميع

وتابع وزير الخارجية: «نتمنى أن الخبرة التي تعلمناها من كورونا، وتأثيرها العالمي، وإدراكنا بأن هذه التحديات العالمية يمكن التعامل معها في كل دولة حدا أو بمعزل عن المصالح الوطنية، ولكن يجب أن يكون هناك تعاون دولي بين الجميع».

واستكمل وزير الخارجية: «نتمنى أن نكون قد استفدنا من هذا الدرس، وعرفنا بأن التعاون بين الدول هو السبيل الوحيد قدمًا للتعامل مع هذه التحديات، وأن الجميع سيتأثر سلبًا، ولدينا مسؤليات تجاه الأجيال المستقبلية للحفاظ على قوة الدفع للتعامل مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ».