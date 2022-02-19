خطوات استخراج شهادة تطعيم كورونا في مصر.. لطلاب الجامعات والمسافرين

تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني 2022، يبحث الكثير من الطلاب في المراحل الجامعية أو مرحلة الثانوية عن خطوات استخراج شهادة تطعيم كورونا في مصر، وذلك عقب إعلان عدة جامعات منع دخول الطلاب دون وجود ما يثبت وجود شهادة تطعيم لقاح كورونا، والتي تثبت أن الطالب حصل على إحدى جرعات لقاح كورونا، للوقاية من خطورة العدوى بالفيروس داخل الأماكن الدراسية، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يرغبون في السفر للخارج.

خطوات استخراج شهادة تطعيم كورونا في مصر للمسافرين

ووفق وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، فإن خطوات استخراج شهادة تطعيم كورونا في مصر الموثقة، للراغبين في السفر للخارج، لابد من التأكد أن المواطن معه شهادة كورونا وهناك عدة خطوات لتوثيق الشهادة والتي تتمثل في:

- التأكد من توقيع وختم المستشفى على الكارت، وهو المكان الذي حصل المواطن فيه على جرعات لقاح كورونا.

- الحصول على توقيع وختم الإدارة الصحية التابع لها المواطن.

- الحصول على توقيع وختم سكرتير عام المحافظة التابع لها.

- الحصول على توقيع وتصديق وزارة الخارجية.

- الحصول على تصديق السفارة التابعة لها جهة السفر.

خطوات استخراج شهادة تطعيم كورونا في مصر للطلاب

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة أن خطوات استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا في مصر للطلاب في مختلف الجامعات والمدارس للطلاب من هم فوق سن الـ15عام، يمكنهم الحصول على شهادة تطعيم لقاح كورنا من خلال المكان الذي تم الحصول فيه على جرعات لقاح كورونا، ويتم العمل بهذه الشهادة في آلية الدخول للجامعات والجهات الحكومية.

خطورة تزوير شهادة تطعيم كورونا

كما حذرت وزارة الصحة المواطنين من خطورة العقوبة القانونية التي تقع على عاتق المواطنين، حال تم تزوير شهادت تطعيم لقاح كورونا في مصر، حيث تعد جريمة تزوير في مستند رسمي، والتي تسبب العديد من العقوبات المختلفة لن يتم التهاون معها، مجددة مناشدتها للمواطنين للحصول على اللقاح من خلال مراكز التطعيم والفرق المتنقلة التي وفرتها الوزارة في مختلف المحافظات.