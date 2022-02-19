أسعار الذهب تحقق مكاسب عالمية للأسبوع الثالث

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف عن المستوى الرئيسي 1900 دولار للأوقية، حيث أدت الآمال في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا إلى بعض الهدوء في الأسواق، لكن المخاوف المستمرة بشأن أوكرانيا أبقت السبائك على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي.

الأسعار تسجل تراجعا طفيفا

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 1896.04 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ يونيو 2021 عند 1902.22 دولارًا،فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1899.80 دولار.

الذهب يرتفع للأسبوع الثالث على التوالي

ورغم التراجع الطفيف لأسعار الذهب في جلسة الجمعة، إلا أنه نجح في تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وحقق ارتفاعل بنسبته 1.9٪ خلال هذا الأسبوع، وفقاً لـ«CNBC».

التواترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا

قال بوب هابركورن كبير محللي السوق في «آر جي أو فيوتشرز»: «كان التطور الأخير حول الوضع بين روسيا وأوكرانيا إيجابيًا وشهد تراجعًا طفيفًا في الذهب"، وفقاً لـ«CNBC».

تراجع أسعار الذهب قصير الأجل وتباطؤ الطلب على الذهب

وأضاف أنَّ هذا التراجع سيكون قصير الأج، إذ تستمر التوترات بين روسيا وأوكرانيا في دعم السبائك.

ووافق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأسبوع المقبل، مما يهدئ أعصاب المستثمرين ويبطئ الطلب على الملاذات الآمنة.

وقال فؤاد رزاق زاده المحلل في «ThinkMarkets»، في مذكرة: «كان المستثمرون يسعون للحصول على الحماية في أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، ليس فقط بسبب الوضع في أوكرانيا وتقلبات سوق الأسهم المتزايدة، ولكن أيضًا ضغوط التضخم المرتفعة»، وفقاً لـ«CNBC».

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم المرتفع وغالبًا ما يستخدم كمخزن آمن للقيمة في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي.