وزير الخارجية يلتقي نظيره الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، في لقاء جمعه مع كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.

ونشر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، على حسابه الرسمي على تويتر، صورة تجمع وزير الخارجية المصري مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بينما بدت أورسولا مبتسمة وهي تمزح مع وزير الخارجية الفرنسي.

شكري يبحث تطورات السلام في الشرق الأوسط

وكان الوزير سامح شكري قد شارك في الاجتماع الوزاري الرُباعي المعني ببحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط بمشاركة وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا، في إطار الجهود المتواصلة لبحث سبل إحياء مسار السلام سعيًا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، حسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية.

وعلى هامش المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، حسبما أشار المتحدث باسم الخارجية، جدد شكري التأكيد للسيد نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان على الاهتمام البالغ الذي توليه مصر لاستقرار لبنان الشقيق، ومواصلة دعمه في مواجهة التحديات المُختلفة، وكذا أهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا للبنان، والحفاظ على تماسك نسيجه الوطني، وتلبية تطلعات شعبه نحو الاستقرار.

وزير الخارجية في جلسة حول الدبلوماسية البيئية وتغير المُناخ

وكان وزير الخارجية، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، قد شارك اليوم، في جلسة حول الدبلوماسية البيئية وتغير المُناخ، وذلك في إطار مشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.