شكري: علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي وثيقة وداعمة للإصلاح الاقتصادي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك مجالات تعاون عديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والعلاقات وثيقة وممتدة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الاتحاد يدعم جهود مصر في الإصلاح الاقتصادي.

وأكد شكري في تصريحات تليفزيونية، سعى مصر لتوثيق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن علاقات مصر الثنائية بالدول أعضاء الاتحاد متنوعة ووثيقة ومنها فرنسا وألمانيا والنمسا والنجر وتصب في مصلحة الطرفين.

شكري: قضية سد إثيوبيا لها أولوية في اللقاءات الدولية

وأوضح وزير الخارجية أن قضية سد إثيوبيا لها أولوية في كل اللقاءات التي تحضرها مصر، والرئيس يوضح دائما تفاصيل القضية والموقف المصري لرؤساء الدول وحرص مصر على الوصول لاتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف ويلبى أهداف مصر والسودان وأثيوبيا.

الخارجية: أفريقيا هي قارة المستقبل ومن حقها تنمية مواردها

وأضاف شكري أن القمة الأفريقية تناولت مع الاتحاد الأوروبي علاقات أفريقيا بدول الاتحاد، مؤكدا أن أفريقيا هي قارة المستقبل ومن حقها تنمية مواردها والاستفادة بقدرات الشباب الأفريقي وتحقيق طموحاتهم، وشدد على ضرورة أخذ الظلم الذي وقع على أفريقيا في الاعتبار والتعامل معه من خلال دعم جهود التنمية والارتقاء بمستوى معيشة الشعوب الأفريقية.

وتابع وزير الخارجية أن مصر تسعى لنشر السلم والأمن في أرجاء العالم كافة والتوصل إلى الحلول السلمية في النزاعات، وأن العالم تعرض خلال سنوات لجائحة كورونا وتأكدت حاجة الاعتماد على بعضنا البعض واللجوء للحلول السلمية في حل النزاعات وفقا لميثاق الأمم المتحدة للحد من التوترات وتأثيرها على الاقتصاديات والأسواق التجارية.