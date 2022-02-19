تحرك عاجل من الحكومة لمواجهة ذروة «الأخدود العلوي».. ورفع حالة الطوارئ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين، والمسؤولين؛ لاستعراض موقف حالة التقلبات الجوية الراهنة، وخاصة الأمطار والرياح، والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك الظروف لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها.

مدبولي يطالب المحافظين بالتحرك لمواجهة الطقس السيئ

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع المحافظين، بالتحرك الفوري لمتابعة الموقف ميدانياً على الأرض، مع رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، والإسراع بتحريك المعدات اللازمة؛ لمواجهة الآثار المُترتبة على سقوط الأمطار بهذه الغزارة، وخاصة كسح المياه باستمرار لضمان انتظام حركة السير على الطرق، لا سيما على الطرق السريعة، كما وجه بانتظام انعقاد غرف العمليات والطوارئ بالمحافظات، على مدار الساعة، واعداد تقارير دورية بالموقف أولاً بأول.

فرق إغاثة على الطرق السريعة

كما وجه مدبولي بتواجد مجموعات الطوارئ المتخصصة للتعامل مع أي انقطاع للمرافق، وكذا فرق الإغاثة على الطرق السريعة على وجه الخصوص، منوهاً بأهمية التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، ومتابعة ما يصدر عنها من تقارير وتوقعات لحالة الطقس بوجه عام.

من جانبهم عرض المحافظون الموقف في محافظاتهم فيما يتعلق بمعدلات سقوط الأمطار التي بلغت حد السيول في بعض تلك المحافظات، وما نجم عنها من آثار، مؤكدين على المتابعة المستمرة لكل التطورات عن قرب، وتحرك فرق للمتابعة والتدخل السريع من خلال كسح مياه الأمطار، وإزالة آثار السيول، على الطرق، مع انتظام عمل المنشآت الخدمية الحيوية دون توقف.