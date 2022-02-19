الزراعة تعلن التوصيات النهائية لمؤتمر تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء

اختُتمت أعمال مؤتمر تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء بأسوان، اليوم، برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى سعيد فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، مركز البحوث الزراعية.

وشارك في تنظيم المؤتمر الدكتور حسين الرفاعي، والدكتور محمد توفيق من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكان برعاية وحضور وزير الوزراعة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وألقى كلمة رحب فيها بالحاضرين، وتمنى لهم وللقائمين على المؤتمر التوفيق؟

كما كرّم رواد الطب البيطري والإنتاج الحيواني من العديد من الجامعات والمعاهد ومديريات الطب البيطري والزراعة والنقابات المهنية من مختلف محافظات الجمهورية، وشارك في ندوات المؤتمر أساتذة متخصصون من معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الانتاج الحيواني ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية وكليات الطب البيطري جامعات القاهرة واسوان وبنها وأسيوط، إضافة إلى العديد من الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين من داخل وخارج محافظات الصعيد.

وكانت المحاور الرئيسية للمؤتمر تتركز في التحسين الوراثي لسلالات الأبقار والجاموس المحلية وكذلك تشخيص وعلاج مشكلاتها التناسلية والطرق الحديثة لضمان إنتاج لبن، ولحم صحي ونضيف.

وخلصت التوصيات النهائية للمؤتمر إلي ما يلي:

- ضرورة تحسين السلالات المحلية وإصلاح عيوب الإنتاج فيها عن طريق التلقيح الاصطناعي، ونقل وزراعة الأجنة.

- الاهتمام بمراكز التلقيح الاصطناعي على مستوى الجمهورية وتزويدها بطلائق ذات صفات وراثية ممتازة.

- الاهتمام بمراكز تجميع الألبان والمجازر.

- التدريب المستمر للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين على التقنيات الحديثة في تربية وتناسل الحيوان.