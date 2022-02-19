«السكة الحديد» تعلن تأخير القطارات أكثر من ساعتين لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة السكة الحديد، تأخر القطارات عن موعدها لمدة تصل إلى نحو ساعتين و45 دقيقة، نظرا لسوء حالة الطقس.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أنّه نظرا لسوء الأحوال الجوية في البلاد، ما قد يسبب خطورة على سير القطارات، فقد كونت غرفة طوارئ رئيسية، وكذلك عدة غرف طوارئ في المناطق على مستوى الجمهوريه، لإزالة أي أعطال قد تحدث أولا بأول، وحرصا على سلامة وأمان الركاب.

تأخير بعض القطارات بالوجه القبلي لمدة ساعتين

وأكدت الهيئة تخفيض سرعة القطارات، وهو الأمر الذي يؤدي إلي تأخير بعض القطارات بالوجة القبلي لمدة ساعتين و45 دقيقة للوجة البحري، إضافة إلى مدة التهدية التي تتطلبها تطوير نظم الإشارات.

واعتذرت الهيئة، في بيان عاجل، للركاب عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الهيئة، خاصة أن الهيئة لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب على مدار الساعة.