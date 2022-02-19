السكة الحديد: إلغاء 97 رحلة قطار على خطوط قبلي وبحري وقت الأمطار والسيول

كشف مصدر في هيئة السكة الحديد، أنَّ حركة القطارات منتظمة منذ صباح اليوم، رغم هطول الأمطار بغزارة وحدوث سيول في بعض المحافظات، موضحاً أنّ الهيئة لديها منظومة طوارئ كاملة لتسيير حركة القطارات على خطوط الوجهين القبلي والبحري، تزامنا مع سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار والسيول، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، والحفاظ على حركة القطارات.

خطة طوارئ لحركة القطارات وقت الأمطار والسيول

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه سيتمّ إلغاء رحلات 97 قطارًا وقت الأمطار والسيول فقط، على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، مبينًا أنَّ هناك تعليمات مشددة على سائقي القطارات بتخفيض سرعات القطارات، تزامناً مع هطول الأمطار بغزارة وحدوث السيول، فضلا عن تأخير قيام بعض الرحلات من نص ساعة حتى ساعة كاملة حال حدوث زوابع ووجود شبورة وحدوث الأمطار، إضافة إلى إلغاء قيام بعض القطارات.

الرحلات المُلغاة على السكة الحديد بوجه بحري

أولاً: إلغاء 26 رحلة قطار بخطوط «القاهرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - بورسعيد» في حالة الطوارئ.

1- إلغاء قطار رقم 1009.

2- إلغاء قطار رقم 1109.

3- إلغاء قطار رقم 649.

4- إلغاء قطار رقم 15.

5- إلغاء قطار رقم 807.

6- إلغاء قطار رقم 949.

7- إلغاء قطار رقم 1203.

8- إلغاء قطار رقم 919.

9- إلغاء قطار رقم 21.

10- إلغاء قطار رقم 915.

11- إلغاء قطار رقم 517.

12- إلغاء قطار رقم 925.

13- إلغاء قطار رقم 299.

14- إلغاء قطار رقم 23.

15- إلغاء قطار رقم 809.

16- إلغاء قطار رقم 157.

17- إلغاء قطار رقم 931.

18- إلغاء قطار رقم 591.

19- إلغاء قطار رقم 957.

20- إلغاء قطار رقم 185.

21- إلغاء قطار رقم 661.

22- إلغاء قطار رقم 585.

23- إلغاء قطار رقم 119.

24- إلغاء قطار رقم 1205.

25- إلغاء قطار رقم 965.

26- إلغاء قطار رقم 901.

ثانياً: إلغاء 27 رحلة قطار بخطوط «المنصورة - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - الإسكندرية» في حالة الطوارئ

1- إلغاء قطار رقم 902.

2- إلغاء قطار رقم 300.

3- إلغاء قطار رقم 158.

4- إلغاء قطار رقم 900.

5- إلغاء قطار رقم 1208.

6- إلغاء قطار رقم 654.

7- إلغاء قطار رقم 916.

8- إلغاء قطار رقم 966.

9- إلغاء قطار رقم 24.

10- إلغاء قطار رقم 688.

11- إلغاء قطار رقم 196.

12- إلغاء قطار رقم 572.

13- إلغاء قطار رقم 88.

14- إلغاء قطار رقم 994.

15- إلغاء قطار رقم 894.

15- إلغاء قطار رقم 118.

16- إلغاء قطار رقم 568.

17- إلغاء قطار رقم 1008.

18- إلغاء قطار رقم 518.

19- إلغاء قطار رقم 28.

20- إلغاء قطار رقم 920.

21- إلغاء قطار رقم 2.

22- إلغاء قطار رقم 808.

23- إلغاء قطار رقم 936.

24- إلغاء قطار رقم 810.

25- إلغاء قطار رقم 948.

26- إلغاء قطار رقم 1904.

27- إلغاء قطار رقم 1914.

ثالثاً: إلغاء رحلات 44 قطارًا على خط الصعيد حال حدوث الأمطار والسيول

1- إلغاء قطار رقم 88 مكيف إسباني.

2- إلغاء قطار رقم 2012 مكيف إسباني.

3- إلغاء قطار رقم 2014 مكيف VIP.

4- إلغاء قطار رقم 160 روسي.

5- إلغاء قطار رقم 162 روسي.

6- إلغاء قطار رقم 990 مكيف إسباني.

7- إلغاء قطار رقم 972 روسي.

8- إلغاء قطار رقم 872 مكيف إسباني.

9- إلغاء قطار رقم 1012 روسي.

10- إلغاء قطار رقم 996 مكيف إسباني.

11- إلغاء قطار رقم 90 محسن.

12- إلغاء قطار رقم 1008 روسي.

13- إلغاء قطار رقم 890 مكيف إسباني.

14- إلغاء قطار رقم 80 روسي.

15- إلغاء قطار رقم 978 مكيف VIP.

16- إلغاء قطار رقم 84 نوم.

17- إلغاء قطار رقم 2010 مكيف إسباني.

18- إلغاء قطار رقم 986 مكيف إسباني.

19- إلغاء قطار رقم 188 روسي.

20- إلغاء قطار رقم 1014 روسي.

21- إلغاء قطار رقم 988 مكيف إسباني.

22- إلغاء قطار رقم 1013 روسي.

23- إلغاء قطار رقم 2013 مكيف VIP.

24- إلغاء قطار رقم 83 نوم.

25- إلغاء قطار رقم 87 نوم.

26- إلغاء قطار رقم 1015 روسي.

27- إلغاء قطار رقم 187 روسي.

28- إلغاء قطار رقم 1009 روسي.

29- إلغاء قطار رقم 85 نوم.

30- إلغاء قطار رقم 997 مكيف إسباني.

31- إلغاء قطار رقم 89 مكيف إسباني.

32- إلغاء قطار رقم 1011 روسي.

33- إلغاء قطار رقم 91 محسن.

34- إلغاء قطار رقم 987 مكيف إسباني.

35- إلغاء قطار رقم 157 روسي.

36- إلغاء قطار رقم 185 روسي.

37- إلغاء قطار رقم 973 مكيف إسباني.

38- إلغاء قطار رقم 871 مكيف إسباني.

39- إلغاء قطار رقم 165 روسي.

40- إلغاء قطار رقم 991 مكيف إسباني.

41- إلغاء قطار رقم 891 مكيف إسباني.

42- إلغاء قطار رقم 979 مكيف إسباني.

43- إلغاء قطار رقم 2011 مكيف إسباني.

44- إلغاء قطار رقم 81 روسي.

إلغاء رحلات القطارات وقت الطوارئ القصوى بسقوط الأمطار والسيول

وأشار المصدر، إلى أنَّ إلغاء رحلات القطارات المذكورة سيكون في حالة الطوارئ فقط، وقت هطول الأمطار الغزيرة والسيول، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، علاوة على الحفاظ على حركة مسير القطارات، موضحاً أن هناك غرفة عمليات مركزية بمحطة مصر برمسيس، لمتابعة سير القطارات، لحظة بلحظة، للتأكّد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها.