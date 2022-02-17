السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات عند هطول الأمطار وحدوث السيول

تواصل هيئة السكة الحديد تحذيراتها لجموع الركاب المسافرين على كافة الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، بالالتزام الكامل بتعليمات الهيئة، وعدم التدخين داخل المحطات وعربات القطارات، مشيرة إلى وجود تعليمات مشددة لأفراد الأمن الإداري بتنفيذ الغرامات حال تواجد أي راكب يدخن السجائر داخل المحطات، مؤكدة أن جميع الإجراءات الاحترازية تنفذ بشكل دوري، لمواجهة «أوميكرون».

70 جنيها غرامة التدخين داخل المحطات وعربات القطارات

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنّها ستفرض غرامة فورية قدرها 70 جنيها على أي راكب يقوم بالتدخين داخل المحطات وعربات القطارات، مؤكدة أن الغرامة عممت، إذ كانت تفرض على المدخن داخل القطارات فقط، أما الآن أصبحت أيضا داخل المحطات، للحفاظ على صحة الركاب، منوهة بأن جميع المحطات يجرى تطهيرها كل ساعتين، لمواجهة متحور أوميكرون.

تخفيض سرعات القطارات حال هطول الأمطار والسيول

وفي هذا الصدد، قال المهندس حسام البسطويسي، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة، إن حركة القطارات على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، منتظمة وتسير بشكل طبيعي دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، موضحًا أن هناك إجراءات ستنفذ حال هطول الأمطار بغزارة، وحدوث السيول، ومنها تخفيض سرعات القطارات، للحفاظ على حركة التشغيل.

غرامات السكة الحديد تطبق بكل حزم على المخالفين

وأضاف البسطويسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غرامات السكة الحديد تطبق بكل حزم على المخالفين لتعليمات الهيئة، وأنه جرى منع التدخين داخل المحطات وعربات القطارات، علاوة على فرض غرامات فورية على أي راكب يستقل القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطارات.