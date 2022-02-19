«رئيس نادي» سبب إيقاف المذيع هاني حتحوت.. «الإعلاميين» تستدعيه للتحقيق

كشف مصدر مسئول في نقابة الإعلاميين عن سبب ايقاف المذيع هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، موضحا أنه تناول أمورا شخصية في إحدى حلقاته برنامجه، مما تعد مخالفة لميثاق الشرف.

سبب إيقاف المذيع هاني حتحوت

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» أن سبب ايقاف المذيع هاني حتحوت هو تناول أمور شخصية تتعلق بأحد رؤساء الأندية في حلقات البرنامج حيث رد على تصريحات تمس هذا الشخص، وتابع: «هذه مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي، لأن الأمور الشخصية يجب أن تكون خارج التناول الإعلامي للحلقات».

وأوضح المصدر أن هناك 3 مخالفات رئيسية في هذا الصدد بخصوص سبب إيقاف المذيع هاني حتحوت وهي:

1- مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي.

2- مخالفة مدونة السلوك المهني.

3- عدم تقنين أوضاعه مع النقابة.

وبالإضافة إلى موضوع سبب ايقاف المذيع هاني حتحوت فقد كشف النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة ستقوم بمخاطبة قناة صدى البلد لإخطارها بموعد التحقيق مع هاني حتوت في مقر النقابة في غضون الأسبوع الجاري.

منع هاني حتحوت من الظهور

وفي وقت سابق اليوم، أصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، القرار رقم 5 لسنة 2022، بمنع ظهور هاني حتحوت على أي وسيلة إعلامية داخل مصر، لاتهامه بمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني ولعدم تقنين أوضاعه مع النقابة.

وقالت نقابة الإعلاميين إن المرصد الإعلامي التابع للنقابة رصد «تجاوزات مهنية وخرق لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني» بحسب نص القرار، وأهابت نقابة الإعلاميين بمجموعه قنوات صدي البلد التنبيه علي كل من يمارس نشاطًا إعلاميًا بها في الشعب الخمسة والمنصوص عليها بقانون نقابة لإعلاميين «تقديم برامج، والإخراج، والإعداد، وتحرير، والمراسلة» سرعة التوجه إلى مقر نقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعهم.