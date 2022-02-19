الإعلاميين: منع ظهور هاني حتحوت وإحالته للتحقيق وتحذير «صدى البلد»

أصدر طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، القرار رقم 5 لسنة 2022 بمنع ظهور هاني حتحوت على أي وسيلة إعلامية داخل مصر لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني ولعدم تقنين أوضاعه مع النقابة.

منع هاني حتحوت من الظهور إعلاميا داخل مصر

وبحسب نص القرار الذي أصدرته نقابة الإعلاميين وحصلت عليه «الوطن» بشأن منع ظهور هاني حتحوت، فقد رصد المرصد الإعلامي التابع للنقابة «تجاوزات مهنية وخرق لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني» بحسب نص القرار.

نقابة الإعلاميين تهيب بـ صدى البلد تقنين أوضاع العاملين بها

وأهابت نقابة الإعلاميين بمجموعه قنوات صدي البلد التنبيه علي كل من يمارس نشاطًا إعلاميًا بها في الشعب الخمسة والمنصوص عليها بقانون نقابة لإعلاميين «تقديم برامج، والإخراج، والإعداد، وتحرير، والمراسلة» سرعة التوجه إلى مقر نقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعهم.