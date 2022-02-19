إجراء عاجل من «الإعلاميين» تجاه مذيعة بسبب «ضرب الحبيب زي أكل الزبيب»

قال النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن لجنة الرصد التابعة لنقابة الإعلاميين ستقوم بتفريغ الحلقة التي أدلت فيها المذيعة ياسمين عز، بتصريحات عن واقعة ضرب عروسة الإسماعيلية، عبر شاشة إم بي سي مصر، فهم منها تأييدها للضرب، حينما قالت: «ضرب الحبيب زي أكل الزبيب»، والتي لاقت اعتراضات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد المطالبة بإيقافها عن العمل.

ياسمين عز وعروس الإسماعيلية

وقال نقيب الإعلاميين في تصريح خاص لـ«الوطن» إن مرصد النقابة سيقوم بتفريغ هذه التصريحات: «سننتظر تقرير المرصد، كما سنتخذ الإجراءات في ضوء ما يسفر عنه التقرير» بحسب تعبيره.

ويأتي تحرك الإعلاميين بعد تداول بعض رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يحمل تصريحات للمذيعة ياسمين عز، قبل أن تحذفه القناة، تعليقًا على واقعة الإسماعيلية واتهام عريس بالاعتداء على عروسته وهي مرتدية فستان الزفاف.

وجاء في التصريحات المنسوبة لياسمين عز: «الرجل بطبعه حامي وحمش، وعلى المرأة أن تحتوي رجلها، فهو هدية ربنا لكِ على الأرض، ونعمة من ربنا عليكِ، حبيه وحافظي عليه، فهذه العروسة بنت ناس وأصيلة ولمت دنيتها، ودارت على شمعتها واحتوت الموقف وجوزها ورجلها، ومش معقول هتبوظ ليلتها وفرحها وحب 13 سنة عشان موقف احنا مش عارفين تفاصيله، مش كل اللي تشوفه أو تسمعه في كاميرا فيديو اتصور في شارع أو في بيت تصدقه».

ضرب الزوجات

وفي وقت سابق نُسب لياسمين عز مطالبتها السيدات بتقبل العنف من أزواجهن، وجاء على لسانها: «ما دام أنا راضي وأنت راضي مالك أنت ومالنا يا قاضي.. مش من أول لمسة وخلاف نطلب الطلاق، الراجل حمش بطبعة ولازم الست تستحمله».