أكاديمية مصر للطيران تستضيف دورة عن خطة «كورسيا» لخفض انبعاثات الكربون

أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، استضافة دورة تدريبية دولية حول الخطة العالمية لخفض وتعويض الكربون لصناعة الطيران العالمي، التي أقرتها منظمة «إيكاو» والمعروفة باسم «كورسيا».

رؤية مصر 2030

وأوضحت الأكاديمية، أنّ ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانطلاقا من استراتيجية وزارة الطيران المدني للحفاظ على البيئة ومواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، والحد من الانبعاثات الكربونية في مجال الطيران، التي تأتي في مقدمة أولويات الشركة الوطنية مصر للطيران.

شهادة معتمدة من إيكاو

ومن المقرر أن تنعقد الدورة الدولية في الفترة من 20 - 23 مارس المقبل، وتعقد الدورة افتراضيا بواسطة محاضرين من المنظمة الدولية للطيران المدني، ويحصل المتدربون بنهاية الدورة التدريبية على شهادة دولية معتمدة من إيكاو، وستكون المشاركة في هذه الدورة من خلال التسجيل المتاح الآن من خلال الرابط التالي من هنا.