أسعار تذاكر عمرة «رجب» على متن رحلات مصر للطيران.. حسب خط السير واليوم

أرسلت شركة مصر للطيران، أسعار تذاكر الطيران الخاصة بعمرة شهر رجب إلى شركات السياحة المنظمة للبرامج، لحجز رحلات المواطنين المسافرين للعمرة لهذا العام، والتي ستبدأ من 5200 حتى 7800 جنيه، شاملة الضرائب، وفقا لخط سير الرحلة، وموعد الانطلاق.

أسعار تذاكر الطيران الخاصة

وأشارت الشركة إلى أن سعر تذكرة الطيران الخاصة بالعمرة، التي يكون خط سيرها «القاهرة- جدة في الذهاب، جدة- القاهرة في العودة» هو 5200 جنيه، في جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، وإذا كانت مواعيد السفر بنفس خط السير يومي الجمعة والسبت فإن أسعار التذكرة 5500 جنيه.

وأشارت إلى أن سعر تذكرة الطيران الخاصة برحلات العمرة التي يكون خط سير الرحلة «القاهرة- جدة فى الذهاب، المدينة المنورة- القاهرة في الإياب»، إذا كانت مواعيد السفر جميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت ستكون 5500 جنيه، أما إذا كان خط سير الرحلة هو ذات هذا الخط ولكن مواعيد السفر يومي الجمعة والسبت فإن سعر التذكرة 5800 جنيه.

7800 جنيه أعلى سعر لتذكرة الطيران للعمرة

وأوضحت مصر للطيران أنه بالنسبة للرحلات التي يكون خط سيرها «القاهرة- المدينة المنورة في الذهاب، جدة- القاهرة في العودة»، وموعد السفر جميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت، فإن سعر تذكرة الطيران ستكون 7300 جنيه، أما إذا كان موعد السفر يومي الجمعة والسبت، وبذات خط سير الرحلة فإن سعر تذكرة الطيران 7800 جنيه.

يشار إلى أن وزارة الطيران المدني، طالبت شركة مصر للطيران بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين المصريين عند وضع أسعار تذاكر العمرة.