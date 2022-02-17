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مصر للطيران تخصص «طائرة الأحلام» لسفر فريق بيراميدز لمواجهة زاناكو الزامبي

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الوطن
11:16 م | الخميس 17 فبراير 2022
مصر للطيران

مصر للطيران

سيّرت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الخميس، رحلة خاصة رقم MS 3910، من طراز البوينج دريملاينر B787-9، والمعروفة بـ«طائرة الأحلام» والمتجهة إلى مطار «لوساكا»، بزامبيا لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم لنادى بيراميدز استعدادا لمواجهة فريق زاناكو الزامبي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، والتي تقام على ملعب «هيروز الوطني».

مصر للطيران تتمنى التوفيق لجميع الفرق في البطولات الدولية

وقالت شركة مصر للطيران الناقل الرسمي وراعى الكرة المصرية، في بيان لها، إنها تتمنى التوفيق لجميع الفرق المصرية المشاركة في البطولات الدولية.

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بقلم الوطن