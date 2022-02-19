تنفيذ 1500 مشروع في قرى أسيوط بـ25 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على متابعته الدورية المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة سواء عن طريق الجولات الميدانية أو الاجتماعات و تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالنزول إلى أرض الواقع لتفقد الأعمال الجارية والاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من معدلات التنفيذ التي وصلت إليها لافتاً إلى الجهد المبذول من كافة الجهات المعنية للانتهاء منها في المواعيد المحددة طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة.

وأشار إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذه المشروعات في القطاعات الخدمية المختلفة والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بهذه المناطق ضمن أهداف خطط التنمية المستدامة وتنفيذا لرؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار تفقد أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ؛ عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ساحل سليم ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي من بينها تنفيذ إنشاء مركز شباب المطمر ، وإنشاء مجمع سكني المطمر ، ومركز شباب الغريب ، وحده تضامن اجتماعي المطمر فضلاً عن أعمال الصرف الصحي بقرية الغريب ، والصرف الصحي بالمطمر ؛ رافقه خلالها رؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من مسئولي القطاعات المعنية.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.